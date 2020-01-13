Клятва верности: зачем пара изнасиловала девушку в Саратове

В Саратовской области 31-летняя женщина и 38-летний местный житель подозреваются в избиении и насилии над 25-летней приятельницей. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, инцидент произошел вечером 29 декабря 2019 года в одной из квартир города Красноармейска. В тот день там собралась компания из восьми человек — среди них были две женщины. В ходе застолья одна гостья приревновала возлюбленного к знакомой.

После этого между парой начался конфликт, доводы о том, что ее подозрения надуманы, женщина слышать не хотела и требовала доказательств верности. В итоге саратовчанин, желая убедить подругу в том, что его ничего не связывает с девушкой, предложил при всех ее унизить.

Согласившись, женщина схватила потерпевшую за волосы и начала избивать. Тем временем ее возлюбленный изнасиловал девушку, после чего ударил рукой и ногой по лицу. Затем пара скрылась.

Избитая девушка побоялась сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако спустя несколько дней решилась — мужчину нашли и задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Его любовницу отпустили под подписку о невыезде.

Следственным комитетом по Саратовской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». В ходе допроса подозреваемая рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне 2019 года в Туле правоохранители завершили расследование другого уголовного дела — оно было открыто в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве и изнасиловании. По данным СК, трагедия произошла вечером 4 октября 2018 года. В тот день обвиняемый распивал спиртные напитки под автомобильным мостом на Пролетарской набережной совместно с тремя своими знакомыми, среди которых была и его подруга.

Спустя некоторое время пьяный мужчина начал выяснять у одного из присутствующих, вступал ли он в половую связь с его партнершей. В ходе беседы между соперниками произошел конфликт.

Действуя на почве ревности, мужчина жестоко избил оппонента, нанес несколько ударов ножом, а затем совершил в отношении потерпевшего действия сексуального характера.

В итоге в мае 2019 года Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера», части 2 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные с особой жестокостью».

Уже в июне 2019 года подозреваемому были предъявлены обвинение, а материалы дела направлены в суд. Однако решение еще вынесено не было, поскольку в деле появились новые обстоятельства — последнее заседание суда назначено весной 2020 года.

Ранее в мае 2019 года в Зеленодольске в республике Татарстан двое мужчин избили и изнасиловали своего знакомого. Причиной этого поступка также стала ревность к подруге. Злоумышленники хотели скрыться из страны, однако были задержаны полицией и арестованы.

По данным регионального Следкома, в насилии участвовали двое. Третий мужчина снимал происходящее на видео.

В итоге обвиняемых признали виновными в совершении преступления по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жесткостью», каждому из них назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.