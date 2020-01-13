«Сильные чувства»: кто заказал супругу депутата в Москве

В Москве задержали подозреваемых в покушении на 36-летнюю Светлану Хананашвили, супругу муниципального депутата и главного бухгалтера крупной компании. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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По данным ведомства, в конце 2019 года 36-летняя подозреваемая Василиса Маслова решила расправиться с супругой своего любовника. Известно, что женщина работала директором одной из частных школ на юге столицы — она привлекла в качестве сообщников двух бывших учеников учебного заведения.

9 января 2020 года возле дома на улице Шверника, где проживала жертва, на нее напали — она возвращалась после сеанса у психолога.

Согласно отведенным преступным ролям 20-летняя девушка сообщала 21-летнему сообщнику о передвижениях Хананашвили. После того, как жертва подошла к дому, подозреваемый ударил ее не менее шести раз ножом в область шеи и туловища. Сама Маслова находилась неподалеку в машине — она увезла студентов с места преступления, пишет газета «МК».

От полученных травм женщина потеряла сознание, однако медикам удалось спасти ее, несмотря на ранения в печень и легкое, а также потерю критического количества крови. Сейчас потерпевшая до сих пор находится в реанимации НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии.

close Василиса Маслова и Светлану Хананашвили Василиса Маслова и Светлану Хананашвили vk.com

Следственный комитет по Москве возбудил в отношении трех подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В разговоре с изданием «Подъем» московский депутат Хананашвили объяснил причины зверского нападения на супругу любовной местью. По его словам, подозреваемая в нападении директор частной школы Василиса Маслова давно испытывала к нему сильные чувства.

«Причина личная. Я так понимаю, что меня хотели оставить без супруги, цель была такая. У Василисы были достаточно сильные чувства ко мне. У нас были дружеские и деловые отношения, мы близко дружили, но когда стало понятно, что некий идет перегиб, я отношения почти два года назад начал очень сильно сокращать, что привело к первому нападению в октябре 2018 года.

Тупым предметом ударили супругу по голове, там было сотрясение. Тогда я предполагал, что это связано с моей профессиональной деятельностью, потому что она была оппозиционно активна. А сейчас вот второе нападение. Там были перегибы во взаимоотношениях, периодически странные подарки.

К сожалению, я верю в то, что это она», — заявил Хананашвили. Известно, что у супружеской пары две дочери 9 и 12 лет.

Это не первый случай, когда ревность толкает должностные лица на преступления. Например, в августе 2019 года на 32-летнюю супругу Елену Зарипову напал сам 50-летний депутат Азат Зарипов — он подозревал ее в измене. Как сообщает СК, инцидент произошел в ночь на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный Челябинской области. Между супругами разгорелась бытовая ссора, в ходе которой челябинский чиновник два раза выстрелил в жену. От полученных травм она позже скончалась в больнице.

Как сообщал телеграм-канал «Life shot» со ссылкой на соседей, семья была очень дружной, однако около двух месяцев назад у девушки появился любовник. Оскорбленный муж несколько раз пытался выяснить отношения с женой, но семейные скандалы ни к чему не приводили.

Сам Зарипов сообщил следователям, что пошел на убийство осознанно. По факту случившегося Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении предполагаемого убийцы по статье 105 УК РФ «Убийство».

Позже стало известно, что в день трагедии погибшая вела переписку со своим знакомым Антоном из Новосибирска. Молодой человек обнародовал предсмертные сообщения. Обвиняемый чиновник не раз говорил, что ревновал супругу к сибиряку — она часто грозилась забрать детей и уехать к нему навсегда.

При этом сам мужчина подчеркнул, что общался с девушкой только в соцсетях, а впервые увидел ее в гробу на похоронах. «Мы познакомились в апреле, когда Лена стала заниматься трейдингом. Она говорила, что хотела уехать ко мне, так как муж неоднократно в течение двух лет ей угрожал и говорил, что перережет семью. Всегда был злой, вечно что-то не нравилось», — рассказывал порталу 74.ru виртуальный знакомый убитой.