«Туалеты без перегородок»: мэра Миасса высмеяли за ремонт школы

Мэр Миасса Григорий Тонких похвастался в своем Instagram ремонтом туалетов в школе №23, расположенной в поселке Северные Печи.

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По словам чиновника, в конце 2019 года он пришел с визитом в учреждение и увидел дырки в полу вместо стандартных туалетов – после этого глава города велел сотрудникам Управления образования Администрации округа отремонтировать санузел.

«Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребенка. <…> Дети будут приятно удивлены изменениям», — написал Тонких.

В качестве подтверждения он опубликовал фото «до» и «после» — на последнем снимке видно, что в модернизированных туалетных комнатах нет перегородок между унитазами. В связи с этим пользователи соцсети стали негативно высказываться по поводу хвастовства мэра. «Зачем этим хвастаться? То, что нет перегородок — это позор. Хотя, может, по сравнению с другими туалетами это прорыв», — написал житель Миасса Дмитрий Коннов на странице у чиновника.

Также подписчики мэра стали интересоваться, возведены ли кабины в туалетах администрации города. «Дайте ему скорее медаль. Конечно, это лучше дырок в полу. Но унитазы в рядок без перегородок — это нормально? Детям можно же изолированные места для физиологических потребностей создать. Хотелось бы увидеть фото из администрации. Как же там?», — высказалась пользователь сети Арина Иванова.

Директор школы № 23 Елена Мерясева заявила, что в соцсетях мэр Миасса опубликовал лишь промежуточный отчет о ходе работ.

«Григорий Михайлович немного поторопился. Перегородок пока нет. Все доделаем, все будет замечательно. Те туалеты, которые сделаны, будут оборудованы кабинками. Все доведем до ума. В течение недели точно сделаем», — заявила руководитель учебного заведения телеканалу «360».

При этом он отметила, что туалеты в учреждении не общие — они делятся на мужской и женский. Перегородки отсутствуют только во втором, подчеркнула Мерясева.

Между тем сам глава Миасса удивился общественному резонансу: по его словам, «холодные уборные» — это проблема «всей России», а он показал, что предпринял шаг к решению вопроса. «Вообще, по деревням сплошь и рядом такие картины — туалеты на улице. Для сельских школ проблема актуальная, причем по всей России», — сообщил чиновник «360».

Выпускница школы №23 рассказала «Газете.Ru», что ей приходилось пользоваться дырами вместо унитазов на протяжении восьми лет в этом учреждении. «Когда я училась в этой школе, тоже были дыры — других туалетов не было. Меня как ребенка это не волновало, но сейчас понимаю — когда XXI век на дворе, это не нормально.

С этих дыр дует, что представляет опасность для здоровья — особенно для здоровья девочек. И таких школ по России много»,

— заявила бывшая воспитанница учебного заведения.

Отметим, что, согласно СанПиНу, на каждом этаже начальной школы должны быть размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Кроме того, по нормативам, руководство учреждения обязано установить полноценный унитаз без сколов, трещин и других дефектов, а также оборудованные сидениями. Туалеты средней и старшей школы должны быть оснащены не только унитазами, но и биде или поддоном с гибким шлангом.

Об ужасных условиях в школьных туалетах жаловались и в школе-интернате для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Якутска. 11 декабря активист республиканского «Народного фронта» Антон Жондоров сообщил, что температура воздуха в уборных учебного заведения не поднимается выше нуля – кроме того, вместо унитазов воспитанники тоже пользуются дырами в полу, передавал местный портал News.Ykt.ru.

По словам члена движения, в здании с неподобающими условиями получают образование ученики начальных классов — они вынуждены ходить на уроки в теплых штанах и зимних ботинках из-за того, что помещения пришли в негодность. При этом, как отметил активист, в основном корпусе школы, где обучаются старшеклассники, гораздо теплее, и туалеты там оснащены полноценными унитазами.

Как сообщили в министерстве образования и науки Якутии, ремонтировать здание чиновники пока не намерены. «Речевая школа стояла в плане на 2016−2017 годы <…>, но на сегодняшний день источников финансирования нет, поэтому строительство нового здания перенесено на последующие годы», — заявили в ведомстве порталу News.Ykt.ru.