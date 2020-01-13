«За покровительство»: как разбогател Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

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По словам Краснова, сейчас расследование преступлений Захарченко продолжается, в то время как сам он уже начал отбывать за них срок в колонии строгого режима. В частности, устанавливается происхождение сумок и коробок, набитых деньгами, ранее обнаруженных в квартире сестры бывшего полковника — все вместе оценили в 8 млрд рублей.

«Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений.

В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», — сообщил Краснов. Как уточняет издание, речь идет о крупнейшей подрядной компании РЖД — «1520».

Ранее, в середине ноября 2019 года, адвокат бывшего силовика Валерия Туникова рассказала «Коммерсанту», что Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти. По ее словам, за время, проведенное в СИЗО «Лефортово», Захарченко не совершал действий, соответствующих новому статусу, поэтому он мог быть получен «на основе оперативной информации от ФСБ».

В связи с этим в личном деле Захарченко и на карточке его камеры были сделаны соответствующие предупреждения, а на одежду пришита красная метка. По словам Туниковой, такие «знаки отличия» серьезно влияют на жизнь в колонии. Теперь даже в душевую комнату Захарченко обязаны конвоировать, заковав ему руки за спиной. Кроме того, каждый час экс-полковник отмечается у надзирателя, а шансы на его условно-досрочное освобождение сильно уменьшились.

Напомним, замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016-го по подозрению во взяточничестве. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия».

По версии силовиков, в 2014 году Захарченко вместе с сообщниками организовал проверку сети ресторанов «Ля Маре», принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу. Зафиксировав некоторые нарушения в деятельности заведений, они потребовали от предпринимателя взятку в размере $5 млн — однако он выплатил им всего $800 тыс. Позже суд отказался от этих обвинений.

«Не доказан факт получения взятки в $800 тыс. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», — заявила на финальном заседании судья Елена Абрамова.

Тем не менее, проверяя дорогие рыбные рестораны, экс-полковник успел извлечь и личную выгоду: он вытребовал у владельца дисконтную карту со скидкой 50%.

В общей сложности за время посещения заведений Захарченко успел сэкономить более 3 млн рублей, считает следствие. «В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера», — сообщали в СК.

Еще один эпизод, который был изучен СК, связан с тем, что в январе 2016 года Захарченко заранее предупредил главу «Нота-банка» Галину Марчукову об обысках в ее квартире по уголовному делу. Он также организовал вывоз документов и оргтехники.

В результате в июне минувшего года Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко – его осудили на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 117 млн рублей. Кроме того, Захарченко был лишен специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года после освобождения из колонии.

В середине октября назначенный Захарченко срок снизили до 12 лет и шести месяцев. «Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», наказание смягчить», — огласил решение судья.