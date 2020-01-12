Много пьют: Горбачев призвал отменить новогодние каникулы

Россиянам не нужны «длинные выходные» под Новый год и в начале мая. Такую точку зрения выразил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru.

«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — заявил экс-лидер Советского Союза.

Горбачев призвал распределить выходные дни более равномерно «по всему календарю», а не концентрировать их дважды в год. Он также напомнил, что в 1980-х, когда он руководил страной, «длинных выходных» практически не существовало, и это «сказывалось на жизни общества положительно».

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Схожее мнение выражал ранее и депутат Государственной Думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, в большинстве российских городов «нет развлечений», поэтому все свободное время на каникулах население тратит на «бдение перед телевизором», а также чревоугодие и злоупотребление спиртными напитками.

Парламентарий также предложил сократить продолжительность новогодних праздников, поскольку от этого «страдает экономика страны» — Россия связана с европейскими странами, где после встречи Нового года люди уже выходят на работу.

Стоит отметить, что в католических и протестантских странах Западной Европы Рождество отмечается 25 декабря, до Нового года, и имеет существенно большее значение. В России же Рождество отмечается по григорианскому календарю 7 января, после Нового года — который более популярен среди населения из-за советских антирелигиозных кампаний XX века.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев — инициатор одной из крупнейших в истории страны антиалкогольных кампаний, пришедшейся на 1980-е годы. К тому моменту потребление спиртного на душу населения достигло небывалых 10,5 литра — порядка 100 бутылок водки в год на взрослого мужчину. После беспрецедентного по масштабам наступления на пьянство и алкоголизм увеличилась продолжительность жизни и рождаемость. Однако негативных последствий оказалось больше — ухудшилась экономическая ситуация, а сама реформа была невероятно непопулярна — ее считали «антинародной», а не антиалкогольной.

Помимо запретов (порой алкоголь было нельзя купить с часу дня) вырубались виноградники на огромных площадях, что приводило и к подрыву экономики целых регионов, и к расцвету самогоноварения, но пьянство не искореняло. В экономике СССР возникла большая дыра из-за прекращения продажи спиртного с государственными акцизами.

В России борьба с пьянством ведется повсеместно — и врачи, и государство призывают граждан к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Статистика указывает, что россияне стали гораздо меньше пить, смертность от злоупотребления спиртным и связанных с этим заболеваний неуклонно снижается. По данным Всемирной организации здоровья, с 2003 года употребление алкоголя на душу населения снизилось в среднем на 43%.

Кроме того, за 15 лет сократилась смертность, связанная с употреблением спиртного, — на 39% у мужчин и 36% у женщин. Проводить праздники эксперты также рекомендуют не с рюмкой в руке, а на свежем воздухе, занимаясь активными видами досуга.

Новогодние праздники и их влияние на российскую экономику — тема весьма горячая. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» каждый день отдыха оценили в 120-150 млрд рублей убытков.

В длинные новогодние каникулы закрыты больше половины организаций, а производства с непрерывным циклом работают в ограниченном режиме. В результате производительность заводов, фабрик падает на 15-20%.

При этом «долгие выходные» дают стимул для развития розничной торговли. По данным исследования аудиторской компании Deloitte, новогодние траты россиян выросли на 14% в 2019 году.

На подарки, новогоднее застолье и развлечения в каникулы граждане тратят чуть менее 20 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в последние годы все больше россиян стали жертвовать выходными ради дополнительного заработка. В эти новогодние праздники о намерении трудиться заявляли 58% граждан, свидетельствовали данные опроса сервиса «Работа.ру». При этом каждый пятый респондент планировал работать 1 и 6 января.

Между тем в 2020 году граждан России ждут еще семь сокращенных рабочих недель. Меньшее количество рабочих дней связано с государственными праздниками и переносом выходных дней, выпадающих на субботу и воскресенье. Короткая неделя будет в феврале — по случаю Дня защитника Отечества 23-го числа, в марте — из-за Международного женского дня 8 марта, в апреле — благодаря выпадающему на пятницу Первомаю. День Победы также сократит рабочую неделю для жителей России.

Меньшее число рабочих дней будет также в июне — страна отметит День России, и в ноябре — в связи с Днем народного единства.