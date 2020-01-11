«Приняли за врага»: Иран признался в атаке на украинский Boeing

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение 8 января в Тегеране, при котором погибли 176 человек, был сбит иранскими вооруженными силами. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

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Как указал дипломат в Twitter, такой вывод был сделан по итогам внутреннего расследования вооруженных сил Ирана. При этом Зариф пояснил, что сам факт проведения ракетной атаки в этом районе был спровоцирован США.

«Печальный день. Предварительные выводы: человеческая ошибка во время эскалации, вызванной авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — сообщил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Также в Тегеране добавили, что фатальная ошибка произошла потому, что украинский самолет летел вблизи важного военного объекта, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, и был принят за «враждебно настроенную цель».

В Генштабе отметили, что иранские военные находились в «высочайшей степени боеготовности» на фоне усиления напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Там пообещали, что все ответственные за эту ошибку люди будут переданы в судебный департамент вооруженных сил Ирана и привлечены к ответственности, передает Reuters.

«Самолет пролетел на высоте и под углом, которые делали его похожим на вражеский объект.

В такой ситуации из-за человеческой ошибки непреднамеренно был сбит самолет», — резюмировали в Генштабе и сказали, что Иран обновит свои системы воздушного слежения, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний», летевший рейсом Тегеран — Киев, потерпел крушение утром 8 января почти сразу после вылета. Всего в катастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, не выжил никто.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Погибшие канадцы были студентами, которые провели новогодние каникулы в Иране. Этот рейс молодые люди выбрали, потому что с пересадкой в Киеве перелет на родину был дешевле других маршрутов.

Почти сразу после ЧП Reuters, CBS и Newsweek со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах нескольких стране сообщали: ПВО Ирана могла ошибочно сбить Boeing ракетой ЗРК «Тор М1» российского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский также не исключал, что причиной крушения украинского Boeing могло стать попадание ракеты.

Ту же версию выдвинули и другие мировые лидеры — премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

«У нас есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», — указывал Трюдо.

Как писал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник запаса Михаила Ходаренок, вероятность того, что самолет разбился из-за технической неисправности, равна нулю.

«То, что самолет сбит зенитной управляемой ракетой (ЗУР), должно быть ясно сразу и без всяких видео.

Это определяется сразу после прибытия специалистов на место крушения. На планере самолета должны быть заметны следы от воздействия готовых поражающих элементов боевой части ЗУР, обломки самой ракеты, серийные номера изделия и даже номера отдельных агрегатов ракеты. Это становится ясным с первых секунд, без всяких долгих расследований», — отметил он.

При этом, по мнению военного обозревателя, самолет вряд ли мог быть сбит по ошибке — боевой расчет ЗРК должен отчетливо видеть, что производит взлет гражданский лайнер — большая отметка от цели, малая высота, малая скорость, известный курс.

«Вполне возможно, что в самолете находился кто-то из иранцев, кто не должен оказаться за пределами страны, или какие-то важные документы. И это руководству Исламской республики стало ясно только тогда, когда самолет находился уже на исполнительном старте или осуществлял разгон для взлета. Поэтому было принято решение на обстрел и уничтожение», — выдвигал версию Михаил Ходаренок.