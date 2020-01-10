«Давили на живот»: главе московского роддома предъявили обвинения

Экс-заведующей филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывшего роддома №27) Марине Сармосян предъявлены обвинения в халатности в рамках уголовного дела. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее адвокат. Представитель обвиняемой отказался комментировать подробности дела.

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В свою очередь в Следственном комитете заявили, что намерены объективно расследовать происшествия, связанные с гибелью и травмированием младенцев. В рамках расследования проводится комплексная судебная экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты страны.

Ранее адвокат Сармосян подчеркнул, что следствию необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями обвиняемого врача и возникновением осложнений у пациентов.

Как сообщается в сюжете на YouTube-канале ведомства, сейчас по делу проходят четверо пострадавших новорожденных. Сармосян обвиняют в применении запрещенной методики родов – так называемого «приема Кристеллера», когда врачи выдавливают ребенка из живота матери. Современная медицина признала, что этот метод опасен для младенцев. В России он официально запрещен с 1992 года.

Сейчас экс-заведующая находится под домашним арестом. Кроме того, в связи с расследованием от практики временно отстранены несколько врачей роддома, добавили в СКР.

Хотя потерпевших по делу сейчас только четверо, в правоохранительные органы поступило больше заявлений о ненадлежащей медпомощи.

«В следственные подразделения Москвы и области неоднократно обращались граждане в связи с ненадлежащем оказании медпомощи при родоразрешении», – отметил представитель СКР.

Ранее СМИ сообщили, что руководство роддома якобы гордилось низкой статистикой проведения операций кесарева сечения у рожениц. В СКР сообщили, что процент проведения таких операций в медучреждении был намного ниже, чем в целом по Москве – 13% против 30%.

Президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский в сюжете рассказал, что под влиянием главврача в роддоме сложилась определенная школа отношения к беременным и к родам.

«В тех случаях, которые я успел изучить, речь шла о том, чтобы не делать кесарево до последнего момента, можно говорить о том, что коллектив роддома считал, что нужно, чтобы женщина родила сама. Поскольку, если не родила сама, то вроде как и не женщина. А когда ребенок физически не мог пройти, то уже начинали просто давить на живот, потому что деваться было некуда», – сказал он.

Заведующая послеродовым отделением в медучреждении Ирина Осадчева рассказала «Газете.Ru», что никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то из ее коллег применял этот метод при родах. При этом руководство роддома действительно могло поощрять увеличение количества естественных родов, поскольку к этому стремится все современное врачебное сообщество.

«Дело в том, что снижение операций по кесареву сечению обсуждается на всех уровнях акушерского сообщества. Дежурный врач обязан поставить в известность зав филиалом о проведении такой операции и согласовать это», – пояснила Осадчева.

Роддом обязан вести статистику о количестве операций, проведенных при родах. Согласно общим рекомендациям, на акушерский стационар второго уровня, рассчитанный на нормальные роды, в среднем должно приходиться не более 18-20% кесаревых сечений, сказала собеседница. Если медучреждение превысит рекомендуемый показатель, то наказания для администрации не будет, однако департамент здравоохранения поинтересуется, что привело к превышению статистики.

Среди пострадавших младенцев один скончался при родах, другой впал в длительную кому, еще двое малышей стали инвалидами. Так, Роман Бенграф рассказал «Газете.Ru», что врачи отказались проводить его жене кесарево сечение и вкололи слишком большую дозу анестезии. Из-за укола у женщины прекратилась родовая деятельность.

«Несмотря на это, врач решил продолжать естественные роды. Она позвала Сармосян – с ней пришли еще трое мужчин. Они обступили мою жену: один держал ноги, другие по бокам давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребенка. Сармосян в это время приказывала, давить или нет», – заявлял Роман.

Сейчас дочь Бенграфов признана инвалидом, врачи считают, что девочка не доживет до школьного возраста.

Семья Юдиных обвиняет руководство роддома в неоказании своевременной помощи их новорожденному сыну и фальсификации документов. По словам Кирилла Юдина, ребенка выписали из больницы на вторые сутки, однако через несколько месяцев выяснилось, что у мальчика менингит. Позднее родители с помощью страховой компании и экспертизы качества услуг роддома установили, что ребенка выписали с диагнозом «лейкоцитоз», чего делать было нельзя.

«Когда ребенок попал в реанимацию с менингитом, в тот же день жене позвонили из роддома, стали спрашивать, что с ним. Супруга случайно перепутала возбудитель менингита и назвала не стрептококк, а стафилококк, она не сильна в терминологии. Позже мы увидели в медицинских документах анализ, которого не было: якобы обнаружен стафилококк», – изложил свою версию Юдин.

Марина Сармосян решением суда была отправлена в СИЗО в начале декабря, однако затем Пресненский районный суд изменил меру пресечения на домашний арест, который продлится до 6 февраля этого года.