«Давал устные указания»: кто позволил студентам ампутировать ногу

В Мурманской области студенты четвертого курса в июле 2019 года ампутировали ногу местному жителю — при этом врач-хирург, который должен был проводить операцию, неоднократно оставлял юных медиков без присмотра. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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«Операция шла около семи часов. Такая продолжительность хирургического лечения не была обоснованной. При этом хирург не принимал участие в операции, а лишь давал студентам устные указания.

Кроме того, за это время хирург несколько раз покидал операционную, и студенты продолжали работу без его контроля. При таких обстоятельствах врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью больного», — уточнили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что врач достоверно знал, что студенты мединститутов не имеют права самостоятельно оперировать больных, поскольку не обладают необходимыми для этого знаниями и навыками. Этими действиями было грубо нарушено право пациента на квалифицированную медпомощь. Кроме того, медик внес в документы ложные сведения о самостоятельном проведении хирургической операции.

В итоге СК РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Если врача признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Расследование продолжается.

Ранее, в начале декабря 2019 года, в Екатеринбурге местные правоохранительные органы заинтересовались врачом, который проверял виновника смертельной аварии — его именем подписана справка, в которой были допущены серьезные ошибки.

«Подозреваемый врач лично не произвел отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, контроль за процессом не осуществлял, надлежащих условий не обеспечил. Медсестра ввиду уклонения водителя от предоставления биоматериала оставила емкость в присутствии постороннего лица — отца водителя, после чего покинула помещение.

Воспользовавшись этим, отец водителя поместил в емкость свой биологический материал, который впоследствии передал медсестре под видом биоматериала своего сына», — сообщали в региональном СК.

То исследование показало, что виновник аварии был трезв. Позже, согласно заключениям экспертов, было установлено, что биоматериал принадлежал родственнику подозреваемого. Как полагает следствие, халатные действия врача повлекли нарушение прав граждан, пострадавших в ДТП — на судебную защиту, доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Врачу грозило наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо лишения свободы на срок до трех месяцев. Однако в декабре 2019 года суд оправдал медика, поскольку не нашел в его действиях состава преступления.

Между тем 22 ноября 2019 года военный хирург из Владивостока был осужден за смерть пациента после операции. По данным РИА «Восток-Медиа», 9 мая прошлого года он удалял пациенту желчный пузырь.

Однако после операции у мужчины возникли осложнения, которые врач своевременно не диагностировал — через некоторое время он скончался.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В итоге Владивостокский гарнизонный военный суд признал хирурга виновным. Доктору запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, а также выписали штраф в размере 400 тыс. рублей.

28 октября 2019 года еще один медик из Владивостока проявил халатность по отношению к пациенту. По данным приморского Следкома, в мае текущего года он неправильно выполнил блокаду межреберного нерва. Из-за чего игла попала в область левого легкого и у пациента развился пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости — «Газета.Ru»).

В итоге Владивостокский гарнизонный военный суд признал медика виновным по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Врачу ограничили свободу на год и 10 месяцев, сообщало РИА «Восток-Медиа».