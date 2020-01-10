«В Канаду и на Аляску»: синоптик объяснил, куда ушла холодная зима

Над всей территорией России установилась аномально теплая погода, поскольку за Уралом не сформировался «сибирский максимум» – мощная зона высокого давления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и центральную Россию», – отметил синоптик.

Зона высокого давления формируется обычно над западной и восточной Сибирью, но в этом году она образовалась на границе Монголии и Китая, захватив часть Бурятии и Забайкальского края.

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Циклоны из-за этого свободно проходят над Уралом, неся теплый воздух из Атлантики, а холод идет в Канаду, на Аляску – там сейчас морозы достигают -30°C.

«В Квебеке – а это широта Крыма – до -20°C со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября», – добавил Варакин.

Он также объяснил теплую зиму над центральной Россией «идеальным стечением обстоятельств»: большая холодная зона сталкивается с теплом над Гольфстримом, проникая в Европу. После этого без каких-либо препятствий холод идет в Азию и Северную Америку.

Кроме канадского Квебека, большая зона холода опустилась на Гудзонов залив и регион Великих озер.

В целом, отметил Варакин, для классической зимы такая погодная ситуация нехарактерна. В ближайшие десять дней среднесуточная температура по-прежнему будет превышать норму на большей части территории России – кроме побережья Охотского моря и юга Чукотки. Во всех других регионах аномалия будет находиться в диапазоне 4-12°C.

В Москве и Санкт-Петербурге температуры будут выше нормы на 8-12°C, подытожил он.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что положительная температурная аномалия зафиксирована по всей территории Российской Федерации. «Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории температура на 6—8°С выше нормы, а на азиатской — от 8 до 20°С аномалия», — подчеркнул синоптик.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Подобная зима всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — отмечал врио главы Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог.

С 1870-х годов, когда в России были начаты регулярные метеорологические наблюдения, в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало шестидесятых годов XX века. Кроме того,

синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплее и теплее.

В целом, ушедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. Он на 0,3-0,4°С превысил показатели предыдущего рекордного года — и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд также отметил, что завершившийся год в Сибири и северных районах Дальнего Востока стал вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет.

Температурные рекорды обновляются в европейской части России чуть ли не каждый сезон. В конце мая температура в Москве достигла значений, сопоставимых с одним из самых южных штатов США — Флоридой. Воздух в столице прогрелся аж до +32°С. В Сибири прошлой весной увеличилось количество осадков, а в ряде российских регионов в конце весны падал снег.

Синоптики и врачи также предупреждают, что резкое потепление воздуха — как летом, так и зимой — может привести к негативным последствиям для здоровья. Жара может плохо сказаться на сердце и сосудах, тая в себе риски обезвоживания. Теплая зима же способствует более агрессивному распространению вирусов и ослабляет иммунитет. Поэтому специалисты рекомендуют делать прививки и заниматься спортом, грамотно составляя рацион.