Уничтожены тысячи коал: как пожары раскололи Австралию

Жара усиливается

Площадь лесных пожаров в Австралии, которые уже третий месяц выжигают континент, увеличится в ближайшее время из-за неблагоприятной погоды. Специалисты государственного метеобюро Австралии (BOM) сообщили, что уже 10 января на всем восточном побережье континента установится жаркая и сухая погода: температура будет выше +40°С. Кроме того, ожидаются порывы «жаркого и сухого северо-западного ветра». Об этом рассказал пресс-секретарь BOM Грэм Ридер.

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Такая же погода будет на востоке страны и 11 января. В связи с этим власти трех штатов на юго-востоке страны обратились к местным жителям с призывом покинуть свои дома. Причем сделать это следует, даже если в их районах не объявлена обязательная эвакуация.

«Если вы можете уйти, вы должны уйти. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше», – написал в своем Twitter премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Власти штата также приняли решение продлить действие положения о стихийном бедствии еще на 48 часов. В настоящий момент в 19 регионах штата объявлена срочная эвакуация, еще в 13 районах выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации. Пожары уничтожили более 400 домов, погибли три местных жителя.

Больше всего погибших – 20 человек – в штате Новый Южный Уэльс. Жители и власти региона, где располагается столица страны Канберра, также готовятся к ухудшению обстановки 10 и 11 января. В эти дни самым прохладным местом в регионе станет Сидней, где столбик термометра поднимется выше +32°С. Город является самым большим в стране – там проживает более пяти млн человек.

Ранее стало известно, что в штате пожары нанесли самый большой ущерб фауне – погибли до 800 млн особей, в том числе 30% популяции коал.

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В штате Южная Австралия наиболее опасная и бедственная обстановка сложилась на острове Кенгуру, где расположены крупнейшие в стране национальные парки и заповедники. Пожары уже уничтожили более трети всей территории острова – около 170 тыс. гектаров. Также погибли два человека.

Там отключено электроснабжение и частично перекрыты дороги. Военные срочно эвакуируют жителей поселков, расположенных на южном побережье острова, а также организовывают несколько опорных пунктов для обеспечения безопасности.

Помощи недостаточно

Согласно официальному заявлению властей, к масштабным пожарам привела засуха, которая продолжается на континенте уже три года. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что большая часть растений на востоке страны засохла, что привело к самовозгоранию и распространению огня.

По оценкам специалистов, в этой части Австралии растет больше всего эвкалиптовых растений, которые легко самовоспламеняются. 4 января в районе Сиднея была зафиксирована рекордная за последние 75 лет температура в +47,3ºС .

Между тем часть населения страны винит в случившемся премьер-министра. Днем 10 января в девяти городах Австралии тысячи активистов собираются пройти маршем, чтобы обратить внимание на бездействие властей при катастрофических пожарах.

О планах участвовать в акции, организованной Национальной студенческой организацией Uni Students for Climate Justice, на странице в Facebook уже заявили десятки тысяч пользователей, передает канал CNN. Организаторы акции отмечают, что люди «возмущены преступной халатностью» правительства Австралии.

«Мы протестуем, чтобы дать голос десяткам тысяч людей, которые хотят реальных действий по изменению климата и реального финансирования для оказания чрезвычайной помощи», – говорится на странице группы.

Моррисона обвиняют в том, что он сначала слишком легкомысленно отнесся к угрозе распространения пожаров, а теперь правительство под его началом выделяет недостаточно денег для борьбы с огнем и помощи пострадавшим. На прошлой неделе во время визита политика в город Кобарго штата Новый Южный Уэльс местные жители, потерявшие дома, открыто раскритиковали его.

Так, одна женщина заявила, что пожмет Моррисону руку только, если он выделит больше средств сельской пожарной службе штата: «Нам не хватает вашей помощи». Некоторые местные жители закричали вслед премьер-министру: «Ты идиот!».

Ожидается, что больше всего протестующих 10 января соберется в Мельбурне, хотя местные власти призвали их отложить акцию, заявив, что сейчас «не время для публичных протестов». И. о. помощника комиссара полиции штата Виктория Тим Хансен отметил, что полицейские нужны сейчас для эвакуации и помощи при пожарах, а не для обеспечения безопасности во время массовых митингов.

«Но сейчас мы отвлекаемся на то, чтобы предоставить дополнительные ресурсы для поддержки протестной активности», – сказал Хансен.

Некоторые ученые утверждают, что главной причиной возникновения пожаров в Австралии стало глобальное потепление, к которому привели выбросы промышленного оксида углерода в атмосферу, поднимающие температуру воздуха на поверхности Земли.

В 2018 году на конференции ООН сообщалось, что Австралия не выполняет свои обязательства по сокращению выбросов углерода в рамках Парижского соглашения по климату.

Премьер-министр Скотт Моррисон и глава ведомства по сокращению выбросов Ангус Тейлор тогда заявили, что страна не намерена уменьшать выбросы ради замедления глобального потепления. Политики отметили, что этот фактор никак не влияет на пожары, а в случае уменьшения выбросов стране придется сократить добычу природных ресурсов. Это, в свою очередь, негативно скажется на экономике и приведет к потере рабочих мест гражданами.

Миллиард погибших

По последним данным, жертвами лесных пожаров в стране уже стали 28 человек. Около шести тыс. зданий были повреждены или полностью уничтожены, в том числе более 2,2 тыс. жилых домов. Более 10 млн гектаров земли выгорело – эта территория превышает размеры Южной Кореи или Венгрии. В начале этого года дым от пожаров достиг Чили и Аргентины, преодолев расстояние в 10 тыс. км от австралийского побережья.

Специалисты университета Сиднея заявляют, что в результате пожаров погибли более миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий.

В отчете отмечается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше.

В свою очередь, отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia) сообщает, что число погибших в результате пожаров животных достигло 1,25 млрд особей.

«Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды. Пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным», – подчеркнула глава отделения фонда Дермота О'Гормана.

Ранее в СМИ и соцсетях был распространен кадр Австралии, якобы сделанный спутником NASA из космоса. На фотографии видно, что огнем охвачена вся страна, кадр в своих аккаунтах опубликовали популярные личности.

Однако позднее стало известно, что информация является ложной: «снимок» нарисовал специалист по визуализации Энтони Хирси. Об этом он сам сообщил на своей странице в инстаграме. Работа Хирси все же имеет отношение к тому, что на самом деле происходит на континенте – на картинке он скомпоновал все районы, пострадавшие от пожаров за последний месяц.