Опасное развлечение: как тюбинги губят россиян

В период зимних каникул катание на тюбингах унесло жизни как минимум трех россиян — в том числе одного ребенка. Травмы различной степени тяжести получили еще четверо. Предупреждения об опасности зимних развлечений подобного типа публиковали разные ведомства, однако прислушались к ним далеко не все.

О том, что тюбинги являются одним из самых травмоопасных видов спорта, напоминали в МЧС. Так, по словам спасателей, в отличие от обычных санок, надувные способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом оставаясь неуправляемыми.

«Необходимо кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться», — сообщали в МЧС.

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Кроме того, по мнению спасателей, не стоит кататься на одном тюбинге вдвоем – даже родителям вместе с детьми, так как из «ватрушки» можно вылететь и получить травмы. Также нельзя кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения и привязывать надувные санки к любым транспортным средствам. Выбирая склоны, стоит отдавать предпочтение тем, которые имеют уклон не больше 20 градусов и достаточно места для торможения внизу.

Инструкцию с правилами личной безопасности во время катания на горках в частности публиковал Следственный комитет РФ. В ведомстве напомнили гражданам о том, что, катаясь с горок, стоит выбирать специальные оборудованные места для катания и избегать горок с неровным ледовым покрытием.

«Склон для катания на надувных санях (тюбингах) должен быть пологим, снежным без трамплинов и препятствий в виде деревьев, сооружений и т.п. Так как, стремительно развивая скорость, тюбинг становится неуправляемым, а покинуть его во избежание столкновений становится практически невозможно», — подчеркнули в пресс-службе СК.

Не использовать в качестве горок снежные насыпи и места вблизи проезжей части призвали и в Госавтоинспекции. «Научите детей правилам безопасного поведения на зимней прогулке! Помните, что от вас зависит жизнь и здоровье вашего ребенка», – подчеркивали в ведомстве.

Предупреждения о том, что спускаться с неблагоустроенных трасс на тюбингах крайне опасно, разместили также многие парки. В частности, специальные таблички были развешаны администрацией Омска и в Советском парке, где местные жители активно используют травмоопасный склон в качестве горки.

«В Советском парке с началом каждого зимнего сезона размещаются специальные таблички с информацией, предупреждающей об опасности спусков по склонам. Любителям зимних видов спорта и прогулок на свежем воздухе рекомендуется учитывать ландшафтные особенности парка, расположенного вдоль берега Иртыша, и быть осторожными вблизи склонов», — подчеркнули в мэрии.

Тем не менее, информация о смертях и ЧП, связанных с тюбингами, продолжают появляться в СМИ. Так, 9 января стало известно о гибели пенсионера из Уфы, который катался на надувных санях на несанкционированной горке в одном из парков города. Об этом сообщали в СУ СК РФ по Башкирии.

«По предварительным данным, 7 января 65-летний мужчина во время катания на тюбинге со своей 7-летней внучкой почувствовал ухудшение здоровья, потерял сознание и въехал в дерево. Прибывшие медицинские работники зафиксировали смерть мужчины», — указано в сообщении ведомства.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах региона, во время катания у мужчины мог случиться сердечный приступ». СК проводит доследственную проверку ЧП.

В результате аварии, которая произошла в Удмуртии 9 января, серьезные травмы получил и восьмилетний мальчик, катавшийся на тюбинге в непредназначенном для этого месте. Ребенка сбил 52-летний водитель автомобиля Peugeot.

Еще двое человек пострадали 8 января во время катания на тюбинге в лесу Автозаводского района Тольятти.

«Сначала женщина лет 30 на «ватрушке» ударилась головой об дерево. Через 30 минут почти там же ребенок на «ватрушке» тоже врезался в дерево», — рассказывали свидетели происшествия изданию «Самара онлайн».

В результате столкновения женщина потеряла сознание и впала в кому, врачи доставили ее в областную больницу. Пострадавший ребенок также был госпитализирован.

Ранее, 5 января, 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге на лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске. По данным региональных следователей, во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и позже скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области, врачи зафиксировали у погибшей множественные переломы ребер. Позже в пресс-службе администрации Омска пояснили, что лыжеролерная трасса, на которой произошло ЧП, не была предназначена для катания на тюбинге.

5 января также стало известно о гибели девочки, которая получила травмы во время катания на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края. Об этом сообщали в региональном управлении СК РФ.

По данным следователей, трагедия произошла 2 января на трассе, которая «не была оборудована для зимних игр». Маленькая девочка не смогла сориентироваться во время спуска и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в больнице. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка.