Суицид в выходной день: что подкосило полицейского из Карелии

Карельский полицейский совершил самоубийство за день до выхода на службу — по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по республике.

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По данным местных СМИ, тело сотрудника полиции было обнаружено днем 8 января 2020 года в Сегежском районе Карелии. Основная версия следствия — самоубийство. По данным правоохранителей, мужчина находился у себя дома в выходной.

Между тем незадолго до трагедии, 20 декабря 2019 года, в своем доме был найден мертвым замначальника ОМВД России по Кемскому району Дмитрий Перфильев.

По информации Telegram-канала «Омбудсмен полиции», 34-летний мужчина свел счеты с жизнью в бане. При этом известно, что перед смертью Перфильев вел видеотрансляцию на своей странице в соцсети «ВКонтакте» — он пел песни под гитару.

В результате Следственный комитет по Карелии начал проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как отмечали СМИ, 19 декабря замначальника ОМВД не вышел на работу, однако никто из подчиненных не придал этому значения. У Перфильева остались жена и двое детей.

Еще одно ЧП случилось в октябре 2019 года. Тогда, по данным источника издания «Бизнес-Онлайн», 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев совершил суицид в тире здания МВД в центре Казани. По информации регионального портала «KazanFirst», в момент трагедии в помещении было трое полицейских.

Как передавал ТАСС, раненый скончался в карете скорой помощи. «Для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора внутренней службы Алексея Завгороднева», — рассказывали в МВД.

Тем временем в Уфе расследуются обстоятельства гибели 23-летнего полицейского Эмиля Колмакова, который 5 августа 2019 года на автомобиле ВАЗ-2112 врезался в фуру на улице Интернациональной. Свою поездку и момент столкновения молодой человек записал на видео — он вел трансляцию в соцсети Instagram.

На кадрах видно, как Колмаков, находясь за рулем личного автомобиля, плачет. За несколько секунд до столкновения с грузовиком он отпускает руль и закрывает лицо руками.

По данным МВД Башкирии, молодой человек скончался на месте. В момент ДТП он не находился на службе и был в гражданской одежде. В МВД считают, что полицейский просто не справился с управлением. Тем временем СМИ со ссылкой на источники передавали, что Колмаков мог совершить самоубийство.

Согласно информации сайта «Преступная России», мужчина служил в ВДВ, а также учился в Башкирском экономико-юридическом колледже. В уфимской полиции он начал работать в октябре 2018 года.

Между тем 14 июня 2019 года в городе Южно-Курильске Сахалинской области счеты с жизнью свел 44-летний инспектор ДПС. Незадолго до трагедии начальник застал его пьяным при исполнении.

На служебном автомобиле инспектора повезли в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Однако, выходя из машины, сотрудник ДПС совершил суицид — вскоре он скончался в карете скорой помощи.

Известно, что погибший правоохранитель уже имел действующее дисциплинарное взыскание из-за несвоевременного выхода из отпуска. По факту его гибели руководством УМВД России по Сахалинской области была запущена служебная проверка.

ЧП в мае 2019 года произошло и в Москве на Красной площади. Там в кабинке туалета возле Исторического музея нашли тело 24-летнего сотрудника местной полиции с огнестрельными ранением. Следственная проверка показала, что его смерть не была криминальной.