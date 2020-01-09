Слякоть до весны: Москва увидит «европейскую» зиму

«Русская» зима не наступит в Москве ни в январе, ни в феврале – вместо нее в столицу нагрянет «европейская» погода, сообщил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Русская» зима даже не планировалась, однако 9 января прозвучал первый звоночек перехода к «европейской» зиме. Снежный покров достиг 6 см, что является рекордом для этого зимнего сезона. Потоки воздуха меняются с теплых юго-западных и западных на более прохладные северо-западные. Они не принесут нам морозы и снегопады, но температура немного понизится», — пояснил синоптик.

При это он добавил, что данные показатели снежного покрова все равно не считаются высокими, так как норма для первой декады января – это 20 см, а для конца месяца – 25 см снежного покрова. Однако таких значений столица в 2020 года не достигнет, отметил Тишковец.

Как сообщили в метеобюро Москвы и области, высота сугробов в столице 9 января 2019 года достигала 36 см, а в тот же день 2018 года – всего 3 см, передавал «Интерфакс».

Тишковец уточнил, что настоящая «европейская» зима придет в столицу в субботу, 11 января. В этот день температура воздуха упадет до -2°C, а ночью — до -7°C. При этом на востоке Москвы и области похолодает до -10°C.

Однако это не избавит столицу от слякоти, пояснил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу». По его словам, данные показатели все равно выше нормы на пять градусов — такая температура в любом случае приводит к оттепели. Она же сохранится и в ночь с 13 на 14 января, когда россияне будут праздновать Старый Новый год.

«Погода никак не хочет восстанавливаться, и к старому Новому году она не будет отличаться от Нового года по новому стилю — останется такой же теплой», — заявил Вильфанд.

Однако Тишковец уверен, что небольшой минус позволит осадкам выпасть «преимущественно в твердой фазе». «Пусть это будет влажный или мокрый снег, но он задержится в виде покрова. Такая ситуация продержится ближайшую неделю-две, вплоть до Крещения, 19 января», — заявил метеоролог «Газете.Ru».

Он пояснил, что подобные условия сменяют так называемую «крымскую» — то есть теплую — зиму, которая наблюдалась в декабре и праздничные дни января. По словам специалиста, за прошедшие месяцы зимы в среднем температура воздуха превышала норму на более чем семь градусов. Что касается начала января, то средний температурный показатель этих дней пока выше нормы на почти восемь с половиной градусов.

«Мы практически вышли на половину зимы без снега и с экстремальным теплом, которое время от времени достигало рекордных значений. При таких высоких температурных показателей снег либо таял, падая в виде смешанной фазы, либо таял от оттепели. Такую зиму называют «крымской», потому что она навевает погоду на полуострове или, например, в Сочи», — сообщил Тишковец.

По его словам, подобные метеоусловия задержались в Москве из-за западно-восточного и юго-западного переноса воздушных масс, которые способствовали приходу в столицу черноморского, средиземноморского и атлантического тепла. «Два гигантских атмосферных вихря циклона и антициклона, как два космических маховика, закручивали атмосферу и формировали юго-западную струю.

Из-за этого к нам бесконечным потоком приходили все новые и новые порции теплого океанического морского воздуха с оттепелями, осадками в смешанной фазе, слякотью и так далее», — заявил Тишковец в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что морозы не придут в столицу ни в феврале, ни в марте – в эти месяцы будет наблюдаться смешение «европейской» и «крымской» зим. Так, составленные сотрудниками центра «Фобос» климатические карты, окрашены в буро-бордовые цвета, что свидетельствует о значительном превышении нормы.

«Морозов в ближайшие месяцы, в том числе и в марте, я не вижу. Весна должна принять эстафету теплой зимы. Но к концу весны и началу лета не будет жарко – по прогнозам, температура в это время будет такая, как положено», — заключил Тишковец.