16 дней без еды: что тундра сделала с чукотским оленеводом

На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода — мужчина выжил благодаря топке рыбацкого домика. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот.

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По информации ЕДДС, мужчина пропал 21 декабря 2019 года после того, как поехал на снегоходе в село Рыркайпий.

«Он заблудился. Постоянно шли поиски, вертолет вылетал 26 декабря на место, где в последний раз мужчина выходил на связь со спутникового телефона, потом он разрядился. В итоге мужчину нашли в другом месте — в 200 км от Рыркайпия. Его нашел местный житель — поисковая группа из числа жителей Рыркайпия также искала все праздники», — уточнил собеседник агентства.

Оленеводу удалось выжить, так как он топил подручными материалами рыбацкий балок (дом для рыбалки на льду — «Газета.Ru»), где и укрылся, рассказал РИА «Новости» представитель администрации Эгвекинота. Он также уточнил, что мужчина сильно похудел, однако врачи оцениваю его состояние как удовлетворительное.

«Похудел, потому что не ел 16 дней. Его нашли в балке, сейчас везут в село Рыркайпий, еще не доехали. В медицинской помощи он не нуждается. <...>

Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», — сообщили в ЕДДС.

В конец сентября 2019 года 37-летний житель якутского села Тумат выехал на моторной лодке за продовольствием для семьи. На обратном пути он заблудился на реке Чондон и причалил к острову, где прожил девять дней.

«Было очень холодно, дул сильный ветер. Оба телефона разрядились из-за холода. Я вконец застрял во льдах. Недалеко виднелся остров, туда уже пошел пешком по льду. Добыл дрова для растопки. Оказалось, они все в соли, плохо горят, только тлеют. Там и заночевал», — рассказывал пропавший порталу «Новости Якутии».

Чтобы не замерзнуть, он растирал тело водкой. Так как земля была промерзшей, уснуть якуту не удавалось. Наутро он даже не смог встать, так как все его тело окоченело.

«Лежа на земле, начал потихоньку делать зарядку: сначала руки и ноги, потом и тело начал раскачивать. Чтобы не умереть, глотнул водки, для кровообращения. Когда возился с лодкой, надо мной пролетела стая уток. Не задумываясь, вскинул ружье и несколькими выстрелами убил семь уток», — отмечал выживший.

На пятые сутки погода начала портится — ветер усилился, пошел сильный снег. У мужчины началась паника — он даже хотел покончить с собой.

«На восьмые сутки я совсем отчаялся. От безысходности заплакал, в душе простился со всеми. Мне казалось, что меня никто не ищет. Вспомнил, что в обойме остались два патрона. «Четное число», — подумал про себя. Одну оставлю себе, а вторую выстрелю в воздух», — уточнил якут.

Именно выстрел в воздух спас его от смерти — спасатели услышали его и направились в сторону шума. Как только его спасли и перевезли на близлежащую оленеводческую ферму, бригада врачей осмотрела мужчину — у него диагностировали обморожение, а также истощение организма.

Между тем прогулка по лесу чуть не закончилась трагедией и для жителя поселка Осаново-Дубовое Московской области. В августе 2019 года 54-летний мужчина заблудился в лесу. На восьмой день выживания его нашли спасатели. Об исчезновении мужчины 28 июля его родственник сообщил в единую дежурно-диспетчерскую службу.

«По его словам, пропавший страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве, у него нарушен сон. Поэтому врачи рекомендовали ему больше гулять. Он пошел на прогулку в лес, но не смог вернуться обратно», — рассказывал «МК» замначальника Шатурского территориального управления «Мособлпожспас» Александр Козьмин.

Он отмечал, что поиски осложнялись тем, что было неизвестно, в каком направлении мужчина ушел. Спасатели вместе с сотрудниками полиции, лесничества и волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также родственником пропавшего начали осматривать участки лесного массива.

На восьмой день житель поселка Осаново-Дубовое отправился в лес за грибами и ягодами, где и нашел мужчину — он лежал на лежанке, сооруженной из лапника, веток и мха. После этого грибник пошел домой, откуда и вызвал бригаду спасателей.

«Мы оперативно прибыли на место. Оказывается, заблудившийся уже несколько дней как обессилел и лежал на одном месте без движения. Хорошо, что сейчас не зима и ночи довольно теплые. Питался он черникой и брусникой, это помогло ему выжить», — заключил Козьмин.