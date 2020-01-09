Три версии: почему рухнул украинский Boeing

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал одной из вероятных причин крушения самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» поражение зенитной ракетой. Кроме того, среди версий катастрофы — теракт и взрыв двигателя в результате технической неисправности.

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В Иране основной причиной катастрофы, произошедшей 8 января в Тегеране, считают возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками, сообщало информагентство IRNA. Посольство Украины в Иране поддержало эту версию, заявив, что теракт как причина исключается.

Между тем в СМИ публиковалась информация о том, что лайнер могла сбить ракета «земля – земля», запущенная иранскими военными, которые 8 января нанесли удар по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, передавал телеканал Al Hadath. Однако время катастрофы не соответствует фактическому времени пуска ракет – 00.50 мск.

По данным международного агентства Reuters, пять источников — три американских, один европейский и один канадский – заявили, что не согласны с версией попадания в самолет ракеты. Они также придерживаются мнения, что крушение произошло в результате технической неисправности. Более того, канадский источник сообщил, что им известно о факте перегрева двигателя самолета.

По данным СМИ, представители администрации президента США Дональда Трампа организовали секретный брифинг в Вашингтоне по поводу катастрофы. На нем присутствовали министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и директора ЦРУ Джина Хаспел, сообщил на условиях анонимности один из присутствовавших на собрании законодателей-демократов Reuters.

Пока Организации гражданской авиации Ирана удалось установить только то, что лайнер загорелся уже перед падением и пытался вернуться в иранский аэропорт. Об этом сообщается в предварительном отчете ведомства, опубликованном 9 января.

Информацию о том, что пламя охватило воздушное судно непосредственно перед крушением подтвердили очевидцы, сообщили иранские власти. В то же время траектория полета свидетельствует, что пилот намеревался развернуть лайнер. Несмотря на это экипаж не подавал сигнал о какой-либо опасной обстановке, уточнили в организации.

«Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20—30 м от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500—600 м усеяны фрагментами мертвых тел», — рассказал подробности падения Boeing 737-800 один из жителей Тегерана агентству Ruptly.

Трагедия произошла 8 января. В тот день лайнер, на борту которого, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), находились 177 человек, включая 168 пассажиров и девять членов экипажа, должен был совершить перелет из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни в Киев. В 06.10 по местному времени (05.40 мск) он вылетел, однако спустя две минуты упал вблизи аэропорта. Никто из присутствующих на судне не выжил.

Уже 8 января среди обломков самолета были обнаружены черные ящики, после расшифровки которых выяснится настоящая причина падения, сообщили в Организации гражданской авиации Ирана информагентству Mehr. При этом глава ведомства Али Абедзаде добавил, что Тегеран не намерен передавать черные ящики данного лайнера США или компании-производителю для расшифровки. «Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе», — пояснил он.

Глава департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Хасан Резаифар пояснил, что запрет на передачу черных ящиков другой стране регламентируется законом. «Черные ящики» у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — заявил чиновник агентству ISNA.

Между тем на Украине проводят свое расследования относительно крушения лайнера – так, 8 января президент страны Владимир Зеленский поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с катастрофой. Уже 9 января украинский лидер провел рабочее совещание по вопросам авиакатастрофы, на котором заслушал отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг трагедии, сообщили в Офисе главы государства «Интерфаксу».

В то же время Государственная авиационная служба Украины запретила авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Не летать над этими странами, а также Персидским и Оманским заливами рекомендовала российским гражданским самолетам и Росавиация.

Также временный запрет на полеты в этом воздушном пространстве наложили авиакомпании Air France, Lufthansa, Singapore Airlines, China Airlines, China Southern Airlines, Malaysia Airlines, Emirates, Flydubai и SCAT Air Astana. Изменили маршруты полетов Air Canada, Srilankan Airlines и «Белавиа».