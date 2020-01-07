Год начался с аномалий: теплеет по всей России

Положительная температурная аномалия зафиксирована по всей территории Российской Федерации. Об этом заявил исполняющий главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории температура на 6—8°С выше нормы, а на азиатской — от 8 до 20°С аномалия», — подчеркнул синоптик.

По словам Вильфанда, самые выраженные погодные аномалии — в Якутии и Красноярском крае, где температуры выше многолетних значений на пару десятков градусов. Тем не менее, оттепелей на азиатской территории России ждать не стоит. В Якутии максимальные зимние температуры сейчас порядка -15°С, а минимальные — до 25°С ниже нуля.

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Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила РИАМО, что на этой неделе в столичном регионе погодная аномалия составляет до 10 градусов тепла. «Температура воздуха составит от 0 до -2°С, по области до -5°С. Потом температура будет повышаться», — подчеркнула она.

По расчетам синоптика, в среду ожидаются небольшие осадки, температура воздуха достигнет отметки от +2 до +3°С. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Все оставшиеся дни недели температура будет держаться около нуля. При этом возможно выпадение осадков в виде снега.

В европейской части страны температура воздуха в Рождество будет превышать норму на 4-8°C. По данным Гидрометцентра, на следующий день, 8 января, температура достигнет плюсовых показателей — до +2°C.

Вильфанд также спрогнозировал, что погода 9 января после окончания новогодних каникул в Москве будет «неласковой». По его словам, 8 января произойдет перемещение теплого фронта.

Метеоролог рассказал, что уже на следующий день скорость ветра увеличится до 12-17 м/c. Температура воздуха же будет по-прежнему выше нормы примерно на 8°С. По прогнозу Вильфанда, в эти дни в столице возможны мокрый снег, ветер и гололедица.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Подобная зима всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — отмечал врио главы Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог.

С 1870-х годов, когда в России были начаты регулярные метеорологические наблюдения, в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало шестидесятых годов XX века. Кроме того, синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплее и теплее.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, такие периоды влияют на жизнь людей положительно. «Вишневые» зимы позволяют сэкономить бюджет, поскольку коммунальные службы тратят меньше средств на различные реагенты и уборку снега.

При этом у теплой «вишневой» зимы будут и свои отрицательные стороны. Как пояснял ранее врач-терапевт Виктор Лишин, главную угрозу здоровью человека в такой зимний сезон несет ослабление иммунитета и снижение тонуса — из-за этого легче простудиться или подхватить вирус. Врачи отмечают, что наилучший способ защиты от вирусных заболеваний — прививка в специализированном медучреждении.

В целом, ушедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. Он на 0,3-0,4°С превысил показатели предыдущего рекордного года.

Врио главы Гидрометцентра Роман Вильфанд также отметил, что завершившийся год в Сибири и северных районах Дальнего Востока стал вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет.