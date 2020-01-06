«Становится неуправляемым»: омичка разбилась на тюбинге

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

Жительница Омска погибла, катаясь на тюбинге по лыжероллерной трассе, не предназначенной для подобной езды. Женщина ударилась об осветительный бетонный столб и получила множественные переломы ребер, а также травму головы, несовместимую с жизнью. В мэрии Омска призвали горожан быть осторожнее и использовать для катания только благоустроенные горки.

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

По данным следователей, несчастный случай произошел 5 января на лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха.

«Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и в понедельник в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области, врачи также зафиксировали у погибшей множественные переломы ребер.

Позже в пресс-службе администрации Омска пояснили, что лыжеролерная трасса, на которой произошло ЧП, не была предназначена для катания на тюбинге.

«В Советском парке с началом каждого зимнего сезона размещаются специальные таблички с информацией, предупреждающей об опасности спусков по склонам. Любителям зимних видов спорта и прогулок на свежем воздухе рекомендуется учитывать ландшафтные особенности парка, расположенного вдоль берега Иртыша, и быть осторожными вблизи склонов», — подчеркнули в мэрии.

Представители администрации также напомнили, что для катания на тюбинге и ледянках в парке организованы три бесплатные горки.

По факту происшествия в СК уже начали доследственную проверку, которая установит обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. Основываясь на ее результатах, следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве напомнили гражданам о том, что, катаясь с горок, стоит руководствоваться правилами личной безопасности: прежде всего выбирать специальные оборудованные места для катания и избегать горок с неровным ледовым покрытием.

«Склон для катания на надувных санях (тюбингах) должен быть пологим, снежным без трамплинов и препятствий в виде деревьев, сооружений и т.п. Так как, стремительно развивая скорость, тюбинг становится неуправляемым, а покинуть его во избежание столкновений становится практически невозможно», — подчеркнули в пресс-службе СК.

5 января также стало известно о гибели девочки, которая получила травмы во время катания на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края. Об этом сообщали в региональном управлении СК РФ.

По данным следователей, трагедия произошла 2 января на трассе, которая «не была оборудована для зимних игр». Маленькая девочка не смогла сориентироваться во время спуска и врезалась в дерево.

«От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в больнице. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке статей 143, 144 УПК РФ», — уточняли в ведомстве.

Немало смертей произошло во время катания на тюбинге и в минувшем 2019 году. Так, 10 февраля в больнице Нижнего Тагила скончался 8-летний мальчик, который получил черепно-мозговую травму во время катания с ледяной горки в поселке Ис.

Инцидент произошел 2 февраля. После этого ребенок был доставлен в Нижнетуринскую центральную городскую больницу, а затем перевезен в Нижний Тагил. Утром в день смерти он начал самостоятельно дышать, однако обширное поражение головного мозга не позволило ему выжить.

21 января стало известно о гибели 19-летней девушки на Камчатке, сообщали в краевом УМВД. По данным ведомства, тюбинг, на котором каталась погибшая, был прицеплен к внедорожнику. За рулем в это время находился 29-летний мужчина без водительских прав.

«На проезжей части произошло открепление троса с места крепления, в результате чего «ватрушку» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Nissan Primera под управлением находившейся в состоянии алкогольного опьянения 25-летней жительницы поселка Усть-Камчатск», — указывалось в сообщении. В результате девушка скончалась на месте.

Еще один несчастный случай с тюбингом произошел 3 января в Перми. Там женщина и 10-летний школьник столкнулись с деревом во время катания с горки и потеряли сознание. Оба были доставлены в местную больницу, где через несколько дней пострадавшая скончалась. Ребенку удалось выжить, сообщили 59.RU в краевом Минздраве.