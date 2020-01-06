«Становится неуправляемым»: омичка разбилась на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

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По данным следователей, несчастный случай произошел 5 января на лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха.

«Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и в понедельник в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области, врачи также зафиксировали у погибшей множественные переломы ребер.

Позже в пресс-службе администрации Омска пояснили, что лыжеролерная трасса, на которой произошло ЧП, не была предназначена для катания на тюбинге.

«В Советском парке с началом каждого зимнего сезона размещаются специальные таблички с информацией, предупреждающей об опасности спусков по склонам. Любителям зимних видов спорта и прогулок на свежем воздухе рекомендуется учитывать ландшафтные особенности парка, расположенного вдоль берега Иртыша, и быть осторожными вблизи склонов», — подчеркнули в мэрии.

Представители администрации также напомнили, что для катания на тюбинге и ледянках в парке организованы три бесплатные горки.

По факту происшествия в СК уже начали доследственную проверку, которая установит обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. Основываясь на ее результатах, следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве напомнили гражданам о том, что, катаясь с горок, стоит руководствоваться правилами личной безопасности: прежде всего выбирать специальные оборудованные места для катания и избегать горок с неровным ледовым покрытием.

«Склон для катания на надувных санях (тюбингах) должен быть пологим, снежным без трамплинов и препятствий в виде деревьев, сооружений и т.п. Так как, стремительно развивая скорость, тюбинг становится неуправляемым, а покинуть его во избежание столкновений становится практически невозможно», — подчеркнули в пресс-службе СК.

5 января также стало известно о гибели девочки, которая получила травмы во время катания на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края. Об этом сообщали в региональном управлении СК РФ.

По данным следователей, трагедия произошла 2 января на трассе, которая «не была оборудована для зимних игр». Маленькая девочка не смогла сориентироваться во время спуска и врезалась в дерево.

«От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в больнице. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке статей 143, 144 УПК РФ», — уточняли в ведомстве.

Немало смертей произошло во время катания на тюбинге и в минувшем 2019 году. Так, 10 февраля в больнице Нижнего Тагила скончался 8-летний мальчик, который получил черепно-мозговую травму во время катания с ледяной горки в поселке Ис.

Инцидент произошел 2 февраля. После этого ребенок был доставлен в Нижнетуринскую центральную городскую больницу, а затем перевезен в Нижний Тагил. Утром в день смерти он начал самостоятельно дышать, однако обширное поражение головного мозга не позволило ему выжить.

21 января стало известно о гибели 19-летней девушки на Камчатке, сообщали в краевом УМВД. По данным ведомства, тюбинг, на котором каталась погибшая, был прицеплен к внедорожнику. За рулем в это время находился 29-летний мужчина без водительских прав.

«На проезжей части произошло открепление троса с места крепления, в результате чего «ватрушку» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Nissan Primera под управлением находившейся в состоянии алкогольного опьянения 25-летней жительницы поселка Усть-Камчатск», — указывалось в сообщении. В результате девушка скончалась на месте.

Еще один несчастный случай с тюбингом произошел 3 января в Перми. Там женщина и 10-летний школьник столкнулись с деревом во время катания с горки и потеряли сознание. Оба были доставлены в местную больницу, где через несколько дней пострадавшая скончалась. Ребенку удалось выжить, сообщили 59.RU в краевом Минздраве.