Любовь на пляже: в Таиланде задержали россиян

Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России — 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко — за то, что они занимались сексом на пляже. Российские туристы находились в состоянии алкогольного опьянения – они отмечали Новый год в местном баре, а затем ушли на пляж, где еще выпили пива и после этого приступили к соитию.

Реклама

Однако, их внезапно вспыхнувшая страсть не всем пришлась по душе – местные жители сняли половой акт на видео и вызвали полицию. Нарушители были доставлены в полицейский участок прибывшими сотрудниками правоохранительных органов и оштрафованы на пять тысяч батт каждый (около 10 тыс. руб). Кроме того, нарушителей заставили извиняться на камеру, передает НТВ.

В январе должно закончиться следствие по делу об изнасиловании несовершеннолетней волейболистки полицейскими на пляже в Анапе. Изначально появилась информация о трех подозреваемых: это 26-летний старший сержант Рустам Наниз, 28-летний сержант Алий Казанчи и 28-летний сержант Леонид Паланчук. Однако позже сообщалось, что речь идет только о двух бывших полицейских — о троих не было сказано ни следствием, ни прокуратурой, ни адвокатом.

Скандал с полицейскими в Анапе разгорелся 27 августа. 17-летняя спортсменка приехала в город, чтобы принять участие в финале чемпионата России по пляжному волейболу. Как информировало следствие, поздним вечером девушка находилась на пляже с молодым человеком. Спортсменка занималась с ним сексом в тот момент, когда их застали полицейские.

По словам самой потерпевшей, сотрудники органов правопорядка принудили ее к интимной связи. Это было сделано в обмен на несоставление административного протокола о нарушении правопорядка.

В заявлении спортсменки было указано, что в сексуальную связь с ней вступили только двое полицейских, третий остался свидетелем изнасилования. Было возбуждено уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера». В отделении полиции, где работали фигуранты, прошел ряд увольнений. В том числе своих мест лишились руководители подозреваемых.

В феврале 2018 года граждане Белоруссии Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, более известным как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще шесть граждан России и Белоруссии были задержаны в паттайском отеле во время проведения «секс-тренинга». В мастер-классе участвовали 43 россиянина, заплатившие по 20 тыс. батов (42 тыс. рублей).

Тогда организаторов поместили в изолятор иммиграционной полиции. Позже им предъявили обвинение в незаконной организации тренинга и нарушении трудового законодательства. Однако спустя месяц уголовное производство по этой статье было прекращено в связи с тем, что в Таиланде отменили ответственность за нелегальную организацию семинаров и тренингов. За фигурантами сохранилось обвинение в предоставлении секс-услуг в составе преступной группы.

В январе следующего года фигуранты дела признали свою вину в оказании сексуальных услуг на территории Таиланда. Тайский суд приговорил Анастасию Вашукевич, Александра Кириллова и еще шестерых фигурантов дела к девяти месяцам тюремного заключения, которое они уже отбыли, пока шло следствие. Также они были освобождены от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности.

Несколько лет назад футболисты британского клуба «Лестер» Том Хупер, Джеймс Пирсон (который, к слову, приходится сыном тогдашнему тренеру «Лестера» Найджелу Пирсону) и Адам Смит, находясь на предсезонной подготовке в Таиланде, устроили оргию в одном из местных отелей.

Спортсмены сняли на видео сексуальные сцены с тайскими девушками, во время которых использовали расистские оскорбления. В частности, один из футболистов во время секса назвал свою партнершу «узкоглазой». Ролик непонятным образом был опубликован в социальных сетях и вызвал серьезный переполох в «Лестере».

Клуб немедленно отправил игроков на родину, а аэропорт в Хитроу им и вовсе пришлось покидать через черный выход. «Лисы» опубликовали официальное заявление, в котором утверждалось, что участники инцидента сожалеют о своих действиях, а также приносят свои извинения. По итогам расследования со всеми троими были разорваны контракты.