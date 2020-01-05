Страшные праздники: в Киеве нашли тела двух девушек

Жуткую находку совершила Подольском районе Киева владелица квартиры. Как сообщает агентство УНИАН, женщина нашла тела двух своих квартиранток в шкафу на балконе.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, зафиксировали множественные ножевые ранения. Обе погибшие девушки – 16-ти и 19-ти лет – были связаны по рукам. Квартиру они сняли на новогодние праздники — по-видимому, для вечеринок. Родственники киевлянок заявили об их пропаже 2 января.

На месте преступления работает оперативная группа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины — «Умышленное убийство». Чтобы установить точную причину смерти девушек, их тела отправили на судмедэкспертизу.

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Новогодняя ночь в Киеве оказалась «богатой» на происшествия – в Печерском районе украинской столицы произошла драка со стрельбой. Два человека в результате конфликта двух подвыпивших компаний получили ранения.

Перебранка между отдыхающими киевлянами быстро перетекла в перестрелку – правда, огонь велся из травматического пистолета резиновыми пулями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» – наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

За пару дней до Нового года в Киеве мужчина получил огнестрельное ранение головы. Вместе с собутыльником они распивали алкогольные напитки в одном из офисов города.

В ходе беседы пострадавший попросил у приятеля травматический пистолет – посмотреть на оружие. По неизвестным причинам произошел выстрел, мужчина получил огнестрельное ранение головы. Его госпитализировали, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Леденящие душу находки совершают и в России. В конце декабря в одном из московских отелей обнаружили тело девушки. За одну руку мертвая была прикована к кровати наручниками для интимных игр. Следов насилия на ее теле обнаружено не было. В комнате также нашли пакет с неизвестным веществом – его отправили на экспертизу.

Погибшей было 27 лет, известно, что в номере с ней находился некий мужчина – теперь его разыскивает полиция.

В октябре в Чите игравшие во дворе жилого дома дети нашли части тела расчлененной 19-летней девушки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Некто убил в квартире юную читинку, после чего разрубил тело на куски и выбросил в окно с 12-го этажа. Части трупа упали на козырек возле подъезда и рядом с ним. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам — им оказался 38-летний мужчина, снимавший квартиру в том же подъезде.

Всего неделю назад в Ленинградской области местный житель обнаружил в лесу останки человека, завернутые в ватное одеяло.

В ходе поисковой операции сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать еще несколько останков, по всей видимости, принадлежащих другим людям. По предварительным данным, злоумышленник убил и расчленил тела нескольких человек. Личность преступника по-прежнему не установлена.

За пару дней до этого случая в Калмыкии местный житель убил и расчленил свою подругу, спрятав части тела в чемодан. Убитая встречалась с 37-летним Валерием Т. в течении нескольких дней, но впоследствии решила прервать отношения с ним из-за физического насилия в свой адрес. Женщина рассказала обо всем сестре, та в дальнейшем обнаружила ее пропажу, когда родственница перестала отвечать на телефонные звонки.

Следователи узнали об убийстве по камерам видеонаблюдения в подъезде, где жила пропавшая женщина. На записям видно, как мужчина зашел в дом, а спустя час вышел из него с чемоданом, заказал такси и уехал из города.

Спустя несколько суток следователи нашли тело женщины, которое было расчленено и спрятано в зарослях камыша. Преступника удалось задержать возле одного из городских кафе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Еще одно жуткое убийство с расчленением произошло в мае 2019 года. Житель Уфы, который провел в тюрьме 23 года за убийство жены и тещи и покушение на племянника, после освобождения убил дочь и расчленил ее тело. По данным башкирского управления Следственного комитета, между 72-летним мужчиной и его 42-летней дочерью произошла бытовая ссора, в ходе которой отец ударил дочь кулаком в голову. От удара женщина умерла, а

чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело дочери, часть выкинул в мусорные контейнеры, а часть — утопил в пруду.

Отмечается, что обвиняемый в момент убийства был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ведомстве добавили, что обвинительное заключение по делу уже утверждено, материалы переданы в суд.