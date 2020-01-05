Страшные праздники: в Киеве нашли тела двух девушек

На балконе в Киеве нашли связанные тела двух девушек

В Киеве полиция обнаружила трупы двух девушек на балконе одной из квартир. Связанные тела в шкафу нашла владелица жилья, сдававшая его погибшим. Судя по множественным ножевым ранениям, девушки были жестоко убиты. Возбуждено уголовное дело.

Жуткую находку совершила Подольском районе Киева владелица квартиры. Как сообщает агентство УНИАН, женщина нашла тела двух своих квартиранток в шкафу на балконе.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, зафиксировали множественные ножевые ранения. Обе погибшие девушки – 16-ти и 19-ти лет – были связаны по рукам. Квартиру они сняли на новогодние праздники — по-видимому, для вечеринок. Родственники киевлянок заявили об их пропаже 2 января.

На месте преступления работает оперативная группа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины — «Умышленное убийство». Чтобы установить точную причину смерти девушек, их тела отправили на судмедэкспертизу.

Новогодняя ночь в Киеве оказалась «богатой» на происшествия – в Печерском районе украинской столицы произошла драка со стрельбой. Два человека в результате конфликта двух подвыпивших компаний получили ранения.

Перебранка между отдыхающими киевлянами быстро перетекла в перестрелку – правда, огонь велся из травматического пистолета резиновыми пулями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» – наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

За пару дней до Нового года в Киеве мужчина получил огнестрельное ранение головы. Вместе с собутыльником они распивали алкогольные напитки в одном из офисов города.

В ходе беседы пострадавший попросил у приятеля травматический пистолет – посмотреть на оружие. По неизвестным причинам произошел выстрел, мужчина получил огнестрельное ранение головы. Его госпитализировали, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Леденящие душу находки совершают и в России. В конце декабря в одном из московских отелей обнаружили тело девушки. За одну руку мертвая была прикована к кровати наручниками для интимных игр. Следов насилия на ее теле обнаружено не было. В комнате также нашли пакет с неизвестным веществом – его отправили на экспертизу.

Погибшей было 27 лет, известно, что в номере с ней находился некий мужчина – теперь его разыскивает полиция.

В октябре в Чите игравшие во дворе жилого дома дети нашли части тела расчлененной 19-летней девушки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Некто убил в квартире юную читинку, после чего разрубил тело на куски и выбросил в окно с 12-го этажа. Части трупа упали на козырек возле подъезда и рядом с ним. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам — им оказался 38-летний мужчина, снимавший квартиру в том же подъезде.

Всего неделю назад в Ленинградской области местный житель обнаружил в лесу останки человека, завернутые в ватное одеяло.

В ходе поисковой операции сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать еще несколько останков, по всей видимости, принадлежащих другим людям. По предварительным данным, злоумышленник убил и расчленил тела нескольких человек. Личность преступника по-прежнему не установлена.

За пару дней до этого случая в Калмыкии местный житель убил и расчленил свою подругу, спрятав части тела в чемодан. Убитая встречалась с 37-летним Валерием Т. в течении нескольких дней, но впоследствии решила прервать отношения с ним из-за физического насилия в свой адрес. Женщина рассказала обо всем сестре, та в дальнейшем обнаружила ее пропажу, когда родственница перестала отвечать на телефонные звонки.

Следователи узнали об убийстве по камерам видеонаблюдения в подъезде, где жила пропавшая женщина. На записям видно, как мужчина зашел в дом, а спустя час вышел из него с чемоданом, заказал такси и уехал из города.

Спустя несколько суток следователи нашли тело женщины, которое было расчленено и спрятано в зарослях камыша. Преступника удалось задержать возле одного из городских кафе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Еще одно жуткое убийство с расчленением произошло в мае 2019 года. Житель Уфы, который провел в тюрьме 23 года за убийство жены и тещи и покушение на племянника, после освобождения убил дочь и расчленил ее тело. По данным башкирского управления Следственного комитета, между 72-летним мужчиной и его 42-летней дочерью произошла бытовая ссора, в ходе которой отец ударил дочь кулаком в голову. От удара женщина умерла, а

чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело дочери, часть выкинул в мусорные контейнеры, а часть — утопил в пруду.

Отмечается, что обвиняемый в момент убийства был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ведомстве добавили, что обвинительное заключение по делу уже утверждено, материалы переданы в суд.