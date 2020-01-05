Опасная рыбалка: во Приморье 30 машин ушли под лед

На острове Русском во Владивостоке под лед частично провалились около 30 машин, которые в ряд припарковали местные рыбаки, сообщил РИА «Новости» представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

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«Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели: они тросами вытягивают машины», — рассказал собеседник агентства. При этом никто не пострадал.

По словам представителя ведомства, основной причиной происшествия стало то, что автолюбители игнорируют запрет о выезде на лед на машинах: автомобили поставили рядом друг с другом на акватории.

Тем временем ТАСС в региональном управлении МЧС рассказали, что сообщение поступило утром – в 9.45 по местному времени (2.45 мск). По словам собеседника агентства, в 5 метрах от берега — месте, где рыбаки припарковали свои внедорожники, глубина небольшая. »[Она] доходит до метрa-полутора. Автолюбители, несмотря нa все предупреждения спaсателей о том, что опaсно выезжaть на лед, все-таки выехaли, припaрковавшись не нa берегу, а на льду», — отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия для ликвидации последствий выехала группa Владивостокского поисково-спасательного отрядa ДВРПСО МЧС России, спасaтели Краевой поисково-спасательной службы, Влaдивостокской городской службы спасения. Кроме того, на остров, который находится в километре от Владивостока, отправились и правоохранители. Возможно, рыбакам теперь грозят штрафы в размере до 3 тыс. руб.

В комментарии телеканалу «Звезда» одна из пострадавших рассказала, что еще неделю назад, в месте, где в воскресенье, 5 января, лед не выдержал нагрузку, местные жители спокойно парковались.

«Говорят, неделю до этого машины все ставили. Вчера в два раза больше было машин, а сегодня вот так произошло… Лед тут широкий, льдины большие. Должно было все выдержать», — пояснила Виктория. По словам собеседницы СМИ, ее автомобиль после инцидента можно только отправить «на помойку», так как у него все оборудование электронное.

Стоит отметить, что буквально за день до инцидента региональное подразделение МЧС в очередной раз предупредило жителей региона о том, насколько опасно оставлять автомобили на льду и призвало граждан не подвергать свою жизнь опасности.

«Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лед. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что тонкий лед встречается в основном у берегов, а также в районе перекатов и стремнин. Вместе с тем стоит быть внимательным на льду в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод.

«Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на нее оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы», — добавили в ведомстве.

Кроме того, спасатели предупредили и об ответственности за нарушение запрета выезда на лед. Согласно «статье 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лед в период запрета и выезд на лед вне санкционированных ледовых переправ, выезд на лед автотранспорта влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей», обратили внимание в региональном управлении МЧС.

Кроме того, ранее ведомство предупредило о том, что если под лед попал человек, то не стоит поддаваться панике и делать резкие движения. Спасатели советуют в этом случае постараться стабилизировать дыхание.

Как только человек понимает, что он проваливается под лед, ему нужно раскинуть руки, чтобы с головой не уйти в ледяную воду. Таким образом можно зацепиться за корму льда и перебраться к тому краю, где течение не увлечет под лед. Затем, без резких движений, надо забросить на лед одну ногу, а затем и другую. Если лед выдержал, следует медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Согласно советам спасателей, нужно передвигаться в ту сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.