Аномальная зима: что ожидает Россию

В ближайшее время практически по всей России сохранится аномальное тепло, которое пришло вместе с атлантическим циклоном, сообщили в российском Гидрометцентре.

«Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Так, по данным метеорологов, сильнее всего аномалия среднесуточной температуры воздуха проявилась на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири. Там отклонение от нормы достигает +16°С. Как поясняют синоптики, в дневные часы температура в этих районах страны достигает нулевой отметки, что «совсем не свойственно для начала января».

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«С начала года в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. Так, например, 2 января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове (+5,8°С, предыдущий +5,5°С в 2018 г.) и в Нижнем Новгороде (+4,7°С, предыдущий +3,8°С в 2007 г.)», — добавили в Гидрометцентре.

По данным специалистов, такая аномальная для России ситуация сохранится «как минимум до конца первой декады текущего месяца». Синоптики утверждают, что в большинстве российских регионов температурный фон будет значительно превышать климатическую норму. Но, например, на востоке Чукотки и на севере Камчатки столбики термометров будут показывать допустимые значения.

Метеорологи ожидают, что самое явное проявление природной аномалии будет происходить в Сибири и на западе Якутии. Там отклонение среднесуточной температурной нормы составит порядка 16°С и более. «В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью

-20…-25°С, днем около -15°С; на юге Западной Сибири в ночные часы -10…-15°С, днем немного ниже нуля; в Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника -5…+2°С», — добавили специалисты метеорологического центра.

Вместе с тем в сообщении Гидрометцентра говорится, что в европейской части страны 6 января станет прохладнее, так как пройдет холодный атмосферный фронт. Однако в целом положительная аномалия температуры воздуха сохранится.

В понедельник ночью в Москве ожидается -5… -3°С, днем -3…-1°С. «В Рождественскую ночь те же -5…-3°С, днем -2…0°С; в среду, 8 января вновь станет теплее: ночью -3…-1°С, днем 0…+2°С», — передают синоптики.

Днем ранее метеорологи подвели итоги прошедшего года по температурным показателям конкретно в Москве и столичном регионе. Так, по данным специалистов, 2019 год стал для москвичей самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Этому, как отмечают в Гидрометцентре, не помешал даже прохладный июль.

«За 2019 год абсолютные максимумы температуры были превышены 6 раз: по одному в апреле, октябре, ноябре и три раза в декабре. Были обновлены 2 рекорда суточных сумм осадков в январе и феврале», — говорится в сообщении.

Так, среднегодовые показатели термометров составили 7,8°С. Прежний рекорд был установлен в 2008 году. Тогда средняя температура воздуха за год составила 7,3°С, за ним следует 2007 год (7,1°С).

Что касается осадков, их годовое количество составило 554 мм. Это меньше нормы на 19%.

За весь прошлый год прохладнее нормы оказался лишь июль. Август практически соответствовал нормальным показателям для этого месяца. Вместе с тем, как отмечают синоптики, все остальные 10 месяцев были теплее, чем должны были быть.

Как отмечают специалисты метеообсерватории МГУ, продолжительность солнечного сияния превысила норму в апреле, мае и июне. В то же время во время второго летнего месяца и первой половины августа небо над столицей России было затянуто облаками. Тем не менее осень была достаточно солнечной и сухой, особенно сентябрь, отмечают синоптики.

«Осень в Москве оказалась очень теплой. Она третья самая теплая в истории метеонаблюдений, уступает только осени 1938 и 1974 гг., Осень в целом была относительно сухой — осадков она принесла 67% от нормы. В сентябре выпало 29 мм, или 45% от нормы. В XXI веке лишь однажды сентябрь был еще более сухим — в 2005 г.», — обратили внимание в Гидрометцентре.