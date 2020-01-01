«Это безумие»: националисты устроили шествие в честь Бандеры

Украинские националисты провели шествие в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, передает РИА «Новости», отмечая, что трансляция мероприятия велась в YouTube.

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Этот традиционный марш, который проходил каждый год, организовала партия «Свобода». Шествие с фаерами и факелами началось в 18:00 (17:00 мск) в столичном парке имени Тараса Шевченко.

По данным «Общественного телевидения» демонстранты с плакатами в руках и фотографиями Бандеры двинулись в сторону Киевской городской администрации.

Помимо прочего, люди принесли с собой барабаны, флаги Украины, а также политическую символику. Следуя по центру города к площади Независимости, националисты выкрикивали «Слава нации — смерть врагам», «Украина прежде всего», «Слава Степану Бандере» и «Мы — бандеровцы, мы идем», передает портал «Украинские новости».

По данным различных украинских СМИ, в шествии приняли участие от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек. Среди активистов представители партий «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Кроме того, как отмечает СМИ, шествие проходило в сопровождении оркестра.

Киевские власти усилили в центре столицы Украины меры безопасности, на месте работают сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники и нацгвардейцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной полиции. Они должны обеспечить мирное проведение акции. По информации «Украинских новостей», «происшествий и задержаний не замечено».

В это же время проходил еще один митинг, посвященный годовщине рождения Бандеры. Он состоялся во Львове. Как отметили в пресс-службе горсовета, националисты собрались у памятника одного из ключевых деятелей украинского национализма. По данным «Украинских новостей», мероприятие началось днем с «исполнения Государственного гимна и молебна за Бандеру и всех погибших за Украину».

Собравшиеся, как передает корреспондент издания, возложили цветы к монументу. Всего во Львове собрались порядка 600 человек, которые во время митинга держали государственные и красно-черные флаги. Среди участников заместитель мэра Львова Андрей Москаленко и заместители председателя Львовской областной государственной администрации. Как обращает внимание издание, мероприятие прошло без конфликтов.

Вместе с тем не все приветствуют проведение шествий и митингов, посвященных Степану Бандере. Так, депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн в интервью kp.ru резко раскритиковал происходящие сегодня, 1 января, на Украине.

«Это безумие — поддерживать проведение маршей в честь Бандеры. Если [президент Владимир] Зеленский, обещая принести Украине мир, говорит правду, — то такие мероприятия должны быть запрещены», — уверен парламентарий.

Он также отметил, что «долг президента — прекратить фашистскую активность бандеровцев и других радикальных формирований на Украине». Издание обращает внимание, что Линдеманн неоднократно бывал в Донбассе с гуманитарными миссиями. Таки образом, он своими глазами видел затяжной военный конфликт на юго-востоке Украины.

Так или иначе, шествие украинских националистов в центре Киева проходит ежегодно. Так, в прошлом году, по данным «Украинских новостей», собралось около 1,5 тыс. активистов.

Шествие в прошлом году было посвящено юбилею. 1 января 2019 года отмечалось 110 лет со дня рождения националистического лидера. И, как отмечали сами участники, то шествие было более праздничным: организаторы задействовали аниматоров-снеговичков, а часть националистов зажгла факелы, другая — бенгальские огни, передает издание.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА (организация запрещена в России) запрещено в России. В мае 2015 года тогдашний глава Украины Петр Порошенко указал, что участники ОУН-УПА (запрещено в России) — «борцы за независимость». Он также дал им право на соцгарантии. В России это решение осудили, указав, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».