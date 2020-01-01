Пьяный с монтировкой: полицейские застрелили мужчину на вызове

В Свердловской области полицейские застрелили пьяного мужчину, бросившегося на них с монтировкой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, передает РИА «Новости».

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Накануне в небольшом городе Камышлов на юге области произошел новогодний семейный скандал. Женщина вызвала полицейских, заявив, что муж напал на нее. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место. Но глава семейства кинулся на прибывших правоохранителей, полицейские выстрелили в него.

По словам руководителя пресс-службы регионального управления МВД, конфликт произошел во вторник, 31 декабря в 21.40 (19.40 мск). В дежурную часть поступил звонок от жительницы частного дома.

«Заявительница сообщила, что ее муж 1986 года рождения, ранее судимый за совершение краж, причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил. По месту ее жительства был направлен участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы», — приводит агентство его слова.

По словам Горелых, полицейских встретил пьяный супруг женщины, который вышел с монтировкой в руках. Он стал надвигаться на 44-летнего прапорщика, который сначала предупредил, что будет стрелять. Однако мужчина не остановился, тогда сотрудник полиции, по словам представителя ведомства, сделал предупредительный выстрел в воздух. Но и это не остановила главу семейства.

«Силовик действовал в соответствии с федеральным законом «О полиции». В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения. Прибывшие медики доставили семейного дебошира в больницу, где он скончался», — рассказал глава пресс-службы главка.

Как отмечает агентство, по предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно. Вместе с тем материалы, собранные по факту трагедии, уже переданы в СК. Как сообщил Горелых, родственники погибшего мужчины в заявлении в ОВД охарактеризовали его отрицательно. По их словам, он и до этого в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно и бросался на людей.

Ранее в Ингушетии сотрудники следственных органов завели уголовное дело из-за вооруженного нападения на пост ДПС в Магасе, которое произошло примерно в 17.30 (совпадает с московским) 31 декабря.

В результате атаки на постовую службу погиб один полицейский, еще двое доставлены в больницу с ранениями.

Как говорится на сайте Следственного управления СК России по республике, уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как считает следствие, на пост напали двое, хотя ранее говорилось о троих злоумышленниках. При этом нападавшие были обезврежены на месте.

По данным некоторых СМИ, вооруженные люди напали на правоохранителей, подъехав к посту на автомобиле. Как передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, погибшим оказался инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД, старший лейтенант полиции Зелемхан Кокорхоев, 1985 года рождения.

Тем временем глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает этот инцидент недоработкой силовиков.

«Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, налицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города», — передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Сегодня, 1 января, Калиматов провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии Ингушетии, на котором отметив, что правоохранители сразу после трагедии надели шлемы и бронежилеты. «А что они делали до этого? Я хочу, чтобы вы пересмотрели свое отношение к форме самого усиления», — заявил глава республики, поручив максимально усилить меры безопасности в регионе и принять дополнительный комплекс мер.