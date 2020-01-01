Багдад в огне: военные США атаковали протестующих

Сотрудники службы безопасности американского посольства в Багдаде применили слезоточивый газ для разгона протестующих утром 1 января 2020 года, после чего несколько митингующих получили травмы, передает France24.

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Причиной этого были атаки протестующих на здание диппредставительства, которые бросали камни и жгли американские флаги. Все увенчалось тем, что несколько нападавших на посольство взобрались на здание приемной и подожгли крышу, передает ABC News.

В среду утром грузовик доставил в разбитый около посольства США лагерь протестующих сотни матрасов, что свидетельствует о планах мятежников пробыть здесь долго. Толпы людей, некоторые в военной форме, уже с утра начали скандировать антиамериканские лозунги.

«Я провел здесь ночь, и не уйду, пока американцы не покинут Ирак, и мы не войдем в посольство», — сказал один из протестующих, представившийся Аббасом.

Протестующие также установили переносные туалеты и около 50 палаток сразу за внешней стеной американского посольства.

Накануне протестующие в количестве нескольких сотен человек атаковали расположенное в центре Багдада посольство США. Часть протестующих, забравшись на стену, смогла проникнуть в здание, на территории которого, как отмечают очевидцы, были слышны выстрелы и видны всполохи пламени.

Манифестанты использовали балончики с краской, успев покрыть стены построек посольского комплекса надписями в поддержку группировки «Хезболла». Протестующие выкрикивали антиамериканские лозунги и жгли портреты президента США Дональда Трампа.

Однако стены посольства достаточно надежно укреплены, и основная часть протестующих с флагами и транспарантами митинговала на улице. При этом, несмотря на то что в толпе были люди в военной форме, оружия при них не было.

Встревоженные тем, что протестующие смогли так легко добраться до посольства, официальные лица США оказали давление на иракские силы, чтобы те усилили меры безопасности, а также сами направили группу быстрого реагирования морской пехоты.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что около 750 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии будут готовы к развертыванию в районе в ближайшие дни.

«Мы предприняли соответствующие меры для обеспечения безопасности американских граждан, военнослужащих и дипломатов в стране, реализуя наше право на самооборону», — указал военный.

К среде иракские силы восстановили обычные меры безопасности по периметру Зеленой зоны. Но они не смогли ничего сделать с толпой протестующих, которые провели здесь ночь.

В само здание посольства протестующие не проникли, никто из сотрудников США не пострадал, и официальные представители США заявили, что не планируют эвакуировать миссию. Американские военные круглосуточно дежурят на крыше основного здания диппредставительства.

Американские войска, численность которых в Ираке составляет около 5200 человек, столкнулись с серией ракетных обстрелов в последние месяцы. В них официальные лица США обвинили проиранские группы боевиков.

На прошлой неделе в результате одного из этих нападений был убит сотрудник работающей в Ираке американской компании-подрядчика, что вызвало ответные воздушные удары США по инфраструктуре боевого крыла шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. В результате этих ударов погибли 25 боевиков.

«В ответ на неоднократные нападения со стороны «Катаиб Хезболлы» на иракские базы, на которых размещены коалиционные силы операции «Непоколебимая решимость», американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии», — говорилось в сообщении Пентагона.

Комментируя удары по группировке «Хезболла», госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы на решительные действия для защиты от угроз. Заявление было сделано во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Помпео также провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщалось в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразил «серьезную обеспокоенность» произошедшим и призвал стороны конфликта отказаться от дальнейших действий, которые могут привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Ираке и Сирии.