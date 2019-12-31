«Великий цинизм»: что известно о перестрелке в Ингушетии

В столице Ингушетии, Магасе, трое злоумышленников напали на пост ДПС и убили одного полицейского, сообщает kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По информации издания, нападавшие сначала пытались протаранить пост на автомобиле, а затем вышли из машины и начали атаковать полицейских, которые находились в служебной машине.

«Они выхватили ножи и начали резать полицейских. Убили одного сотрудника, второго ранили. Третий успел выхватить табельное оружие и открыл огонь на поражение», — сообщил информированный собеседник издания. Он отметил, что всех нападавших нейтрализовали: двое из них убиты, один ранен.

Нападение произошло около 17:30 мск. Неизвестные атаковали пост ДПС, который располагается на въезде в столицу Ингушетии.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором показан момент преступления. Злоумышленники сначала сбили человека (по всей видимости, постового), стоящего на проезжей части, а затем направились к машине ДПС. Они открыли дверь со стороны водителя и травмировали полицейского. После этого другой сотрудник постовой службы направился к нападавшим с пистолетом и пытался их нейтрализовать.

Как ранее сообщал телеканал RT со ссылкой на МВД России, при нападении на пост ДПС пострадали трое полицейских.

ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов информировал, что, по предварительным данным, один полицейский погиб и трое сотрудников ДПС в реанимации. Кроме того, был ликвидирован один злоумышленник.

В то же время источник РИА «Новости» говорил о том, что ликвидированы были двое нападавших. Вместе с тем, по его словам, злоумышленники начали стрелять в полицейских, на что сотрудники ДПС открыли ответный огонь. Во время перестрелки, как отметил собеседник агентства, один из работников дорожно-постовой службы погиб.

По данным Telegram-канала «112», погибшим полицейским является старший лейтенант Зелемхан Кокорхоев. Вместе с тем Telegram-канал утверждает, что нападение злоумышленников было не с огнестрельным оружием, а с ножами.

Как передает корреспондент ТАСС, место инцидента оцеплено, работают правоохранительные органы. Кроме того, дорога частично перекрыта – машины направляют в объезд.

«На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в МВД Ингушетии принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Тем временем глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает нападение на пост ДПС за несколько часов до Нового года неуважением к людям и республике, передает ТАСС.

«Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года, и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу», — сказал Калиматов журналистам.

Днем ранее в Новосибирске неизвестный напал на полицейских в подъезде одного из домов города, передает РИА «Новости». Агентство отмечает, что нападение произошло, когда сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову. Полицейским пришлось открыть огонь по нападавшему, чтобы задержать его.

«В подъезде дома на прибывших полицейских совершил нападение неизвестный гражданин и нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений. Учитывая агрессивное поведение нападавшего, сотрудники полиции применили табельное оружие. В настоящее время злоумышленник и сотрудники полиции доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — следует из сообщения ГУМВД по региону.

Отмечалось также, что правоохранители приехали по вызову местных жителей, которые сообщили о том, что в подъезде дома по улице Дачной находятся посторонние. Сообщение поступило в полицию в 21.35 (17.35 мск) в понедельник, 30 декабря. По указанному адресу выехали двое сотрудников правоохранительных органов.

После совершенного нападения, на месте работали полицейские и сотрудники Следственного комитета.

В августе этого года 49-летний житель Тюмени открыл огонь по росгвардейцам, которые хотели проверить у него документы. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на субботу, 10 августа. Сотрудники Росгвардии остановили мужчину, который ехал на велосипеде. Они попросили у него документы, но тот бросил велосипед и убежал в лесополосу.

Когда правоохранители последовали за мужчиной, он начал стрелять из травматического пистолета, ранив одного росгвардейца. При этом сам нападавший тоже был ранен, так как для его задержания сотрудникам Росгвардии пришлось применить табельное оружие. Впоследствии пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты. В отношении велосипедиста возбудили уголовное дело «по признакам преступления... «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».