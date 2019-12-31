За 10 убийств: суд пересмотрел приговор «кровавому участковому»

Бывшему участковому 39-го отдела полиции по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергею Крохину, руководившему бандой «черных риелторов», добавили к пожизненному сроку 12,5 лет лишения свободы. Ранее его признали виновным в шести убийствах, однако в дальнейшем мужчина рассказал еще о четырех эпизодах.

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В связи с этим Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 30 декабря пересмотрел дело 44-летнего экс-правоохранителя с учетом новых преступлений по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 159 УК РФ «Мошенничество». «Крохин осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима», – сообщили в суде.

Расправа над братом и сестрой Веткиными

Первое убийство банда «черных риелторов» совершила в 2011 году. Тогда петербуржец был на хорошем счету у начальства колпинского отдела – отслужив в Чечне и удостоившись нескольких наград, он не вызывал ни у кого подозрений, писало РИА «Новости».

При этом, по словам знакомых майора, у него были проблемы в семье. «Жена не работала, поэтому он содержал семью полностью. А перед пенсией по выслуге лет плюнул и набрал кредитов: купил машину из салона. Думал, за пару-тройку лет расплатится», — рассказывал бывший коллега Крохина сайту kp.ru.

В итоге полицейский вместе со своими безработными приятелями Забуром Зубовым, Виктором Зориным и Сергеем Никитиным придумали план обогащения. Мужчины выбирали владельцев квартир, не имеющих близких родственников – уговаривали их за деньги заключить фиктивный брак с женщиной, которая также участвовала в преступлении, а потом расправлялись с жертвами. В итоге фиктивная вдова оказывалась единственной наследницей квартиры.

Первую жертву предложил Зубов – он рассказал участковому, что бывший муж его племянницы, 25-летний Дмитрий Веткин, от которого женщина родила сына, получил в наследство двухкомнатную квартиру в городе Пушкине. Там же проживала 23-летняя сестра Веткина Ирина.

Зубов предположил, что, если родственники погибнут, квартира перейдет трехлетнему сыну его племянницы. В итоге злоумышленники решили исполнить план в действие, а с племянницей как-нибудь договориться.

10 мая 2011 года Зубов по настоянию Крохина уговорил Веткина поехать с ним на пикник на озеро. Там мужчины выпивали спиртное – неподалеку бродил участковый. Когда 25-летний опьянел, полицейский стал душить его, после чего закопал жертву в лесу.

Вечером того же дня из-за исчезновения брата забеспокоилась Ирина Веткина. Представившись участковым, Крохин сообщил ей по телефону, что молодой человек находится в полиции – при этом правоохранитель сам заехал за девушкой, чтобы якобы отвезти ее в отделение. В итоге Веткину также убили и закопали в лесу.

Крохин подождал, пока тела в земле разложатся до такой степени, что следствие не сможет установить причину гибели, и вскоре один из подельников сообщил в полицию о «находке». На вызов приехал сам участковый.

Спустя полгода после трагедии сын племянницы Зубова получил права на наследство, однако органы опеки запретили его родственникам совершать любые действия с квартирой, включая продажу и аренду, до совершеннолетия ребенка. По версии следствия, Крохин решил дождаться 18-летия мальчика и целенаправленно поддерживал отношения с его матерью.

Кровь на руках за 800 тыс. рублей

Еще один эпизод с участием банды «черных риелторов» произошел в 2014 году. Тогда Крохин и его подельники начали общаться с 35-летним наркозависимым жителем Колпино – ему по наследству досталась двухкомнатная квартира в этом же городе.

Злоумышленники уговорили нового приятеля вступить в фиктивный брак с дочерью Зубова – они заявили, что девушке нужен штамп в паспорте для оформления документов, а также дали колпинцу денег.

Сразу после женитьбы Зубов предложил жертве заранее подготовленную Крохиным дозу наркотиков, которая оказалась смертельной. Кончину жителя Колпино позже признали не криминальной.

Однако с делением квартиры все оказалось не так просто, как предполагали преступники – выяснилось, что у погибшего есть сестра, которая была удивлена, что неизвестные претендуют на жилье брата. Тем не менее женщина не стала вступать в конфликт и поделила выручку с квартиры, отдав злоумышленникам 800 тыс. рублей.

Три трупа из-за брака в 5 тыс. рублей

Раскрылись преступления Крохина и его приятелей в начале августа 2015 года. Тогда в полицию позвонили дети местной жительницы Натальи Межаковой – они сообщили, что женщина уже несколько дней не возвращалась домой.

Расследованием исчезновения петербурженки стали заниматься сотрудники следственного отдела по Адмиралтейскому району. Они выяснили, что в последнее время женщина часто приезжала на квартиру к своему возлюбленному Юрию Шарову и его сыну Владимиру.

Мужчина работал дальнобойщиком, а молодой человек употреблял наркотики и недавно вышел из тюрьмы. Однако стало известно, что родственники умерли незадолго до исчезновения Межаковой – по данным полиции, отец скончался по естественным причинам, а сын умер от передозировки.

«Неожиданно во всей этой истории появляется цыганка. Выясняется, что незадолго до гибели Шаровых она вышла замуж за Владимира. Но все ее рассказы выглядели настолько путано и нелепо, что стало сразу понятно: она что-то скрывает»,

— сообщили в региональном СК порталу «Росбалт».

Женщина на допросе рассказала, что вышла замуж за Шарова-младшего, потому что Зубов предложил ей 5 тыс. рублей. Когда силовики пришли к злоумышленнику, он указал на одного из подельников Виктора Зорина и участкового Крохина.

На допросе Зорин сообщил, что Шаровых в качестве жертв снова предложил Зубов. «Он и Владимир были знакомы сто лет назад <…> Шаров-младший стал ему жаловаться, что отец собирается продать квартиру. Зубов ответил, что есть реальная возможность исправить ситуацию», — сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

В итоге Зубов по настоянию Крохина уговорил наркозависимого петербуржца жениться на его знакомой, убеждая, что это поможет сохранить квартиру. После заключения брака злоумышленники решили расправиться со всеми, кто мог помешать их плану завладеть жильем Шаровых.

1 августа Зубов и его знакомый Сергей Никитин, недавно освободившийся из тюрьмы, пришли на квартиру к жертвам – там они задушили Межакову и ее возлюбленного. В это время Зорин и Шаров-младший употребляли наркотики в Колпино – молодому человеку, как и прежде, дали смертельную дозу вещества.

В это время Зубов и Никитин вынесли тело Межаковой в ковре, после чего закопали ее в лесу. Труп мужчины оставили в квартире – Зорин притворился его другом и позвонил в полицию, чтобы сообщить об «обнаружении» тела. На вызов снова приехал участковый Крохин, который не увидел ничего криминального в смерти петербуржца.

После того, как следователи Адмиралтейского района услышали эту историю от Зубова, Крохина и остальных подельников задержали. В итоге в 2017 году Зубова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Зорина – к 9,5 годам, а Никитина осудили на 13 лет лишения свободы. Участкового осудили на пожизненный срок только 6 марта 2019 года.