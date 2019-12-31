Концерты и фейерверки: куда пойти на Новый год в Москве

До Нового года осталось меньше 10 часов – значит, самое время планировать, где и с кем провести праздничную ночь. Главной новогодней площадкой станет Красная площадь — праздничный концерт там начнется 31 декабря в 22.00. Все посетители смогут на больших экранах увидеть традиционное праздничное поздравление президента, а затем встретить Новый год под бой курантов и праздничный салют. Пиротехническое шоу продлится около 10 минут, а гуляния на площади продолжатся до 2.00.

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Обычно встретить праздник в центре столицы приезжают много жителей и гостей города, поэтому лучше приходить сюда заранее, чтобы успеть попасть на площадь.

Отметим, что ближайшая к площадке станция метро «Охотный Ряд» Сокольнической линии с 31 декабря до 6 января будет будет работать в особом режиме: выйти можно будет только из северного вестибюля на Театральную площадь (выходы 8–9), а войти в метро только со стороны южного вестибюля на улице Охотный ряд и Манежной площади (выходы 1–6). Ближайший к Красной площади выход №7 будет закрыт для входа и выхода пассажиров.

Не расстраивайтесь, если вы не сможете попасть на Красную площадь – самая масштабная новогодняя программа запланирована вовсе не там, а на всей Тверской улице, которая будет полностью перекрыта для транспорта. Впервые в этом году гуляния на улице продлятся целых шесть дней – с 31 декабря по 5 января.

Все это время улица будет пешеходной. Посетители праздничных мероприятий смогут в течение недели увидеть хореографические шоу, спектакли, концерты, а также поучаствовать в мастер-классах.

В новогоднюю ночь на Тверской пройдут уличные представления, а также музыкальные концерты — причем на четырех праздничных сценах будет звучать музыка разных жанров, так что каждый посетитель сможет услышать песни на свой вкус. Гостей ждут спортивные и акробатические шоу, увлекательные мастер-классы и выступления уличных театров. Кроме того, по улице пройдет шоу-оркестр Street Band.

Десятки городских парков готовы принять и порадовать москвичей в новогоднюю ночь. Самый большой в Европе каток с искусственным льдом будет работать на ВДНХ с 17.00 31 декабря до 03.00 1 января. С 22.00 на лед будут выходить актеры, одетые в персонажей сказок. Они устроят карнавальные шествия вместе с посетителями катка.

Билеты на новогоднее представление на катке стоят 800 руб. для детей и 1,6 тыс. руб. для взрослых. В парке также пройдут выступления музыкальных коллективов и диджеев, танцы и игры.

Кстати, огромные часы, которые отсчитывают время до Нового года, будут не только на Красной площади, но и на ВДНХ. На Центральной аллее установлены часы «Время Рождества», под которыми в новогоднюю ночь можно загадать желание.

В Парке Горького также будет работать каток – вечерний сеанс начнется в 17.00. С 22.00 до окончания праздника в 03.00 на льду с шоу-программой будут работать аниматоры. Дискотека под открытым небом будет в стиле нью-диско: гостей ждут виниловый марафон, диджей-сеты, электронная музыка, анимация на коньках и выступление группы «Моя Мишель». И не забудьте, что вход на каток в Новогоднюю ночь вход будет платным: 1,2 тыс. руб. за взрослый билет, 800 руб. – за детский.

В парках «Зарядье», «Северное Тушино», «Сокольники» программа будет посвящена сказке «12 месяцев», там также пройдет тематическое ледовое шоу. А гости парка «Фили» смогут поучаствовать в «Карнавальной ночи» и увидеть шоу-балет под ритмы 50-х годов, услышать песню «Пять минут» в современной кавер-обработке и яркие диджей-сеты. Дети смогут сами сделать для себя карнавальные маски на мастер-классах.

Еще десятки парков в каждом округе Москвы устраивают праздничные программы, которые обычно начинаются в 22.00 и проходят до 03.00. Так что необязательно ехать в центр города, чтобы погулять с родными и друзьями.

Карту парков с новогодними гуляниями вы можете посмотреть здесь.

Даже если вы встретите Новый год в своем районе, а затем захотите поехать на праздник в центр города, то наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. Интервал движения поездов в ночное время 1 января составит от 2 мин 45 сек до 10 мин. 61 маршрут наземного транспорта будет работать всю ночь. Еще 101 маршрут – до 03.30. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на всех этих видах транспорта будет бесплатным.

Хорошие новости и для автомобилистов – парковки на улицах с 1 по 8 января будут бесплатными даже в центре города (не считая парковок со шлагбаумом – они работают по действующим тарифам). Но стоит помнить, что в новогоднюю ночь из-за запуска праздничных фейерверков движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах столицы. Подробно о том, как изменится схема движения можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Полюбоваться фейерверком в праздничную ночь смогут жители всех округов города – всего подготовлено 30 точек запуска. Главный фейерверк запустят над Большим Москворецким мостом, когда кремлевские куранты пробьют двенадцать.

Организаторы праздничных гуляний в парках обещают, что на протяжении пяти минут ночное небо расцветят красные, синие, золотые, зеленые и серебряные огни. Например, Таганском парке устроят 7,5 тыс. залпов из золотых пионов, хризантем, цветочных букетов и комет.

Пионы и пальмовые ветви расцветят небо над Измайловским парком, а в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», на Красногвардейских прудах, в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово в небо взлетят золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры.