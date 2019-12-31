«Я был сильно напуган»: за что ветеринара забили поленом

В Казахстане областной суд пересмотрел по инициативе прокуратуры приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении 25-летнего Игоря Дементьева. В ноябре он был приговорен к 21 году лишения свободы за убийство 39-летней сожительницы и ее трехлетней дочери. Об этом сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области.

«Прокуратура области посчитала назначенную меру наказания не соответствующей принципу неотвратимости наказания и оспорила судебный акт в этой части», — уточнили в ведомстве.

Суд установил, что трагедия произошла в ночь на 7 августа 2019 года. В тот вечер Игорь Дементьев в состоянии алкогольного и наркотического опьянения поссорился с возлюбленной. В ходе конфликта он ударил ее несколько раз поленом, после чего избил и ребенка. Когда жертвы потеряли сознание, он добил их ножом.

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На заседании злоумышленник подтвердил, что в тот день действительно выпивал. Сперва с сожительницей, а после — с приятелем. Потом, по его словам, у них закончилось спиртное и он поехал на служебном автомобиле ветпомощи, где женщина работала ветеринаром, в магазин.

«Прав у меня с собой не было. Когда я ехал по Мамлютке, ее сотрудник Руслан увидел меня и поехал за мной. Возле дома он вырвал у меня ключи от машины, повалив на землю, и вызвал сотрудников полиции. Меня увезли в РОВД, где лишили водительских прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Машину поставили там на стоянку возле полиции. Около часа ночи меня выпустили», — передавал слова Дементьева портал «SputnikKZ».

Затем, по словам казахстанца, он поссорился с потерпевшей и продолжил пить. На утро он обнаружил тела женщины и малолетнего ребенка. «Было около шести утра. Я увидел в крытом дворе два тела. Я испугался, не знал, что делать, то ли домой звонить, то ли в полицию обращаться, был напуган сильно, ошарашен. Я не помнил, как это все было, как получилось», — заявил на суде мужчина.

Как установило следствие, после этого Дементьев завалил тела дровами и прикрыл ковром, предварительно вытащив из ушей убитой женщины золотые сережки и забрав ее банковскую карту с 2,5 тыс рублей.

Далее злоумышленник поехал в Петропавловск. В городе он встретил знакомого, они сдали сережки убитых в ломбард и продолжили выпивать.

Вскоре Дементьев был задержан сотрудниками полиции — он сразу признал свою вину. «Я не знаю, кто это сделал — я или другой человек… Можно было бы, конечно, опираться на то, что нигде нет моих отпечатков пальцев и следов от обуви, но есть отпечатки и следы третьего лица, но это уже не имеет никакого значения, так как я дал показания на видео, подписал все», — уверял он.

В итоге мужчине предъявили обвинение по статье «Совершение убийства двух лиц с особой жестокостью, а также лица, находящегося в беспомощном состоянии, несовершеннолетнего лица» и статье «Совершение кражи».

Более того, после оглашения приговора мужчине предъявили два гражданских иска о возмещении морального ущерба от потерпевших — матери и брата убитой женщины. Оба оценили ущерб в около 8,2 млн рублей. Однако осужденный заявил, что готов выплатить в общей сложности не более 820 тыс рублей.

Между тем в сентябре 2019 года в Пензенской области вынесли приговор 45-летнему безработному мужчине, который до смерти забил 77-летнюю мать поленом. Суд установил, что мужчина проживал в селе Белынь Пачелмского района вместе с пожилой родственницей, которая имела проблемы со зрением.

26 марта 2019 года, когда женщина решила выйти на прогулку, пьяный сын попытался ее остановить — его раздражало, что пенсионерка постоянно куда-то уходила, после чего ему приходилось искать ее по селу.

Не выдержав, разъяренный мужчина ударил женщину по лицу, от чего та упала. Затем он помог матери встать, уложил на кровать и 30 раз ударил ее поленом по голове, шее и телу, после чего лег спать. Только утром 28 марта он обнаружил труп пожилой сельчанки и обратился в полицию.

Следственным комитетом по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что сначала свою вину мужчина не признал — он пояснил, травмы могли быть результатом одиночных прогулок матери. Однако позже он признался в содеянном, написав явку с повинной. В итоге его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.