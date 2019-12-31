Перешел дорогу мафии: кто стоит за убийством журналиста Куцака

Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщает «Словацкое радио».

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42-летний злоумышленник признал свою вину и пошел на сделку с правоохранителями, тем самым избежав пожизненного заключения. Согласно материалам суда, в феврале 2018 года Андруско, занимающий на тот момент должность владельца пиццерии, по просьбе своей подруги Алены Жужовой нанял для расправы двух киллеров — бывшего военнослужащего Мирослава Марчека и экс-полицейского Томаша Сабо. Взамен мужчина получил €50 тыс. – кроме того, итальянская мафия простила ему долг в размере €20 тыс.

Трагедия случилась 21 февраля 2018 года. Тогда журналист и Кушнирова находились в своем доме в деревне Велка Мача, расположенной в 65 км от Братиславы. В тот день к месту жительства Куцака на автомобиле подъехали Сабо и Марчек.

Последний убил молодого человека выстрелом в грудь, а его невесту – пулей в голову. Сабо в это время ждал его в машине – после расправы они скрылись с места преступления.

Утром 26 февраля семья Куцака обратилась в полицию, так как ни он, ни невеста не отвечали на звонки. Когда правоохранители обнаружили тела пары, глава словацкой полиции Тибор Гашпар заявил, что преступление «скорее всего, связано с журналистским расследованием Куцака».

Перед гибелью журналист новостного портала Aktuality.SK занимался расследованием дела итальянской мафиозной группировки «Ндрангета». Это одна из самых могущественных преступных организаций в мире – ежегодно ее доход составляет более €47 млрд, сообщает исследовательский институт Eurispes.

Последний материал Куцака был опубликован уже после его смерти — 28 февраля. В нем журналист писал о связи между итальянскими бизнесменами — членами «Ндрангете», проживающими в Словакии, и местными чиновниками, в том числе членами правящей в стране партии «Курс — социальная демократия» (SMER).

Так, согласно статье журналиста, некоторые представители власти Словакии перенаправляли средства фондов ЕС, предназначенные для развития местных фермерских хозяйств, на счета членов мафиозной группировки.

В частности Куцак вскрыл факт общения между бизнесменом Антонино Вадалой, главой одной из итальянских семей, контролирующих большую долю сельскохозяйственных предприятий на востоке Словакии, и бывшей топ-моделью Марией Трошковой, которая в 2015 году покинула модельный бизнес и стала первым государственным советником премьер-министра Роберта Фицо. До этого девушка участвовала в откровенных фотосессиях и работала продавцом в магазине бижутерии, писали местные СМИ.

Кроме того, согласно статьям Куцака, с представителями мафии общался заместитель и секретарь Государственного совета безопасности Словакии Вильям Ясань.

В конце материала журналист также упомянул бизнес 55-летнего предпринимателя из Италии Мариана Кочнера – одного из богатейших людей страны. В своей работе Куцак заявил, что его компания на протяжении многих лет уклонялась от уплаты миллионных налогов.

Убийство расследователя Aktuality.sk. стало первой расправой над журналистом в Словакии. После трагедии в Братиславе и других городах страны проходили стихийные демонстрации протеста – митингующие высказывали свое недоверие к власти, а также требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо.

Ясань и Трошкова подали в отставку, заявив, что вернутся к своим обязанностям после завершения расследования. Вскоре свою должность покинул и министр культуры Марек Мадярич.

Министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гашпар провели пресс-конференцию, на которой предложили €1 млн всем, кто сможет дать какую-либо информацию об убийстве. Представители власти показывали на камеру пачки денег – также премьер-министр объявил о создании межведомственной целевой группы с участием сотрудников Генпрокуратуры, МВД и словацкой информационной службы разведки.

1 марта правоохранители пришли с обысками в дом итальянского бизнесмена Антонино Вадалы, указанного в статье Куцака. В итоге предпринимателя, двух его братьев Марко и Бруно, а также двоюродного брата Пьетро Цапротта задержали, но за неимением прямых улик отпустили уже через несколько дней.

В это время в Братиславе все еще проходили митинги – акции ежедневно собрали от 25 тыс. до 60 тыс. человек. Граждане страны выдвинули требование об отставке главы МИД Роберта Калиняка – в итоге он ушел с поста 12 марта. Премьер-министр Фицо подал в отставку 15 марта.

Президент Словакии Андрей Киска поручил своему заместителю Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство. Местные СМИ называют этот этап в жизни страны общественно-политическим кризисом.

В ходе расследования правоохранители установили, что заказчиком расправы был местный бизнесмен Мариан Кочнер. Выяснилось, что он угрожал Куцаку с 2017 года – в итоге 8 марта 2019 года предпринимателя арестовали.

Итальянец, киллеры Сабо и Марчек, а также Алена Жужова, которая, по версии следствия, выполняла поручения бизнесмена, проходят по делу как обвиняемые – 13 января 2020 года суд вынесет им приговор.