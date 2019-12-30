«Красный» январь: что ждет Россию в 2020 году

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что первый месяц 2020 года в России будет «красным», то бишь – теплым.

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Это при этом, что и уходящий 2019 год в целом стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в нашей стране – то есть, более чем за 100 лет.

«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Впрочем, так будет не во всей России — температуры ниже нормы будут наблюдаться в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

В Гидрометцентре также прогнозировали в столичном регионе днем 31 декабря «снег, постепенно переходящий в мокрый снег, местами метель при юго-западном ветре 6-11 м/с, с порывами 13-18 м/с».

«На следующий день в столице ожидается +1…+3°С, в Московской области -2…+3°С», — говорится в сообщении ведомства.

В последний день 2019 года интенсивные осадки переместятся на Поволжье. В ЦФО в этот день ожидаются «небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ветер стихнет». Температурный фон превысит климатическую норму на 7-10°С.

За 140 лет истории метеонаблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим.

Самая теплая пришлась на 1960-1961 годы. Кроме того, синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, такие периоды несут исключительно положительное влияние. Так, «вишневые» зимы позволяют сэкономить бюджет, поскольку коммунальные службы тратят меньше средств на различные реагенты и снегоуборочную технику.

При этом у теплой «вишневой» зимы будут и свои минусы. Как пояснил врач-терапевт Виктор Лишин, главную угрозу здоровью человека в зимний сезон несет ослабление иммунитета — это связано как с понижением температур, так и с их сильными колебаниями.

Как утверждает специалист, слишком теплая для зимы погода пагубно сказывается на здоровье из-за того, что падает давление, кровь перераспределяется и растет нагрузка на сердце и легкие. «В целом механизм, конечно, сложнее, но из-за изменения работы сосудов происходит и изменение общего тонуса», — считает терапевт.

Кроме того, теплая зима — прекрасная среда для вирусов, так как они способны выживать и мутировать. В частности, в последнее время появляется множество случаев вирусных пневмоний — их сложнее выявить, в связи с чем они успевают привести к серьезным осложнениям.

В центре «Фобос» погодные условия, которые обещает предстоящая зима, назвали «еврозимой» — она, как пояснил ведущий синоптик центра Евгений Тишковец, повышает вероятность заболеть простудой.

«Еврозима в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном.

Хотя, конечно, там будут и волны холода, нельзя распространять на весь сезон. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — пояснил синоптик.

Ранее Тишковец также характеризовал предстоящую зиму как «невероятно аномальную». По его словам, для нее будет характерно быстрое таяние снега, кратковременные морозы и переменчивость погоды — туманы будут сочетаться с ледяными дождями и гололедом. Кроме того, установится «тренд на сильнейшие оттепели».

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплая зима не связана с глобальным потеплением.

Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.

«Количество жидких осадков, то есть дождя, увеличивается, количество твердых осадков, то есть снега, уменьшается. Утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя. Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит», – объяснил он.

Между тем, телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI), провели совместное исследование и выяснили самые значимые новости научного мира 2019 года.

В итоге второй по значимости опрашиваемые назвали новость, касающуюся ускорения глобального потепления. Уточняется, что она стала наиболее известной — 62% опрашиваемых знают о повышении содержания углекислого газа в атмосфере.