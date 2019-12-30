«Циничный удар»: в РПЦ сравнили Черногорию с Украиной

Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви — такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.

«В обеих странах приняты дискриминационные законы, заложившие юридическую основу для изъятия у Церкви храмов, монастырей и земель», – убежден синод.

В РПЦ провели параллели между расколом церквей на Украине и в Черногории. «Это не просто внешнее сходство — в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами», — утверждают авторы обращения.

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Обсуждение подписанного президентом Джукановичем закона вызвало массовые протесты черногорцев. Этот документ предполагает, что все религиозное имущество, то есть храмы, монастыри и угодья, находившиеся в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должны быть возвращены государству.

Протест против законопроекта выразил в парламенте страны Демократический фронт. Представители фракции устроили скандал, ряд депутатов был задержан правоохранителями — несмотря на неприкосновенность. Они были обвинены в нападении на спикера и воспрепятствовании парламентским функциям. Демократический фронт требовал вынести вопрос о церковной собственности на референдум.

Сербская православная церковь, до сих пор владевшая собственностью на территории соседней Черногории, считает, что храмы и земли передадут непризнанной «Черногорской автокефальной церкви». Обеспокоенность законом выразил и сербский лидер Александр Вучич.

«Совершенно ясно, что мы признаем только одну каноническую церковь, то есть Сербскую православную церковь, и это никогда не ставилось под сомнение», — подчеркнул он.

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, то страна намерена добиваться автокефалии от Сербской православной церкви. По словам главы государства, в начале ХХ века по отношению к церкви Черногории была допущена несправедливость. «Нравится это кому-то или нет, мы будем над этим очень старательно работать», — сказал Джуканович. Он добавил, что епархии СПЦ действуют в интересах «проекта великой Сербии».

Черногория окормляется СПЦ, но в 1993 году после обретения независимости местная православная церковь объявила о своей автокефалии. До 2006 года Сербия и Черногория составляли единое государство-конфедерацию, но после референдума страны стали независимыми друг от друга политически.

СПЦ принадлежит порядка 650 святынь на черногорской территории — среди них монастырь XVII века Острог.

Конфликт непризнанной церкви Черногории с СПЦ действительно можно сравнить с украинским кризисом. 5 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели», — зачитал документ Вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине. Патриарх Московский и Всея Руси добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Мировые поместные православные церкви, кроме Константинополя и Эллады, отказались признавать ПЦУ как самостоятельную автокефалию. Сербская ПЦ признала томос как «неудачную попытку Константинопольского Патриархата решить проблему церковного раскола на Украине без общеправославных консультаций и диалога с УПЦ (МП) и РПЦ. Польская православная церковь поддержала предоставление украинскому православию автокефалии, но подчеркнула, что «автокефалия Церкви в Украине должна основываться на догматических и канонических нормах всей Церкви, а не группы раскольников».