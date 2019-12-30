«Отправлю в дурку на уколы»: ужасы детского санатория

В Красноярском крае минздрав и Следственный комитет проводят проверки после информации в СМИ о том, что сотрудники противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» оскорбляют детей и издеваются над ними.

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27 декабря телеканал «ТВК Красноярск» опубликовал видеозаписи, на которых сотрудницы санатория кричат на плачущих детей и угрожают им. На одном из роликов женщина пытается грубо поднять с пола мальчика со словами: «Я тебя еще не била, я тебе сказала сесть уже 15 раз!».

Другому ребенку, который сидит в раздевалке на корточках и плачет, сотрудница угрожает отправить его «в дурку», где того «обколят уколами». На третьем видео женщина на улице дергает девочку за руку, которая плачет и просит ее отпустить.

Запись журналистам прислала одна из зрительниц телеканала. Позднее выяснилось, что ее внучка, которая живет в интернате, проходит лечение в «Пионерской речке».

По ее словам, девочка пожаловалась ей на условия жизни в учреждении: «Баба, ты не представляешь, как нас здесь обижают, унижают».

Тогда женщина предложила ребенку снять происходящее на камеру и показала записи заведующей интернатом, где живет ее внучка. В ответ руководительница заявила, что воспитанников учреждения не обижают в санатории. После этого женщина обратилась в СМИ. Она также рассказала, что сотрудники санатория не только грубо обращаются с детьми, но и не следят за их гигиеной. Так, ее внучка заразилась там вшами.

«У них дети все там вшивые. Мне внучка рассказывает, у одной аж по голове ходят. Я сама лично покупала шампунь, чтобы вывести. Это же медицинское учреждение...», – возмутилась женщина в беседе с каналом «360».

По ее словам, раньше у детей отбирали телефоны. Многие из них приезжают в санаторий из других городов и редко видят родителей. Их некому защитить, и пациенты живут в страхе перед сотрудниками учреждения, утверждает собеседница. Женщина не планирует писать заявление в полицию, поскольку история уже приобрела огласку после публикации в СМИ.

Еще одна местная жительница по имени Ольга, которая навещает в санатории воспитанницу детского дома, предположила, что сотрудники могут применять к детям физическое насилие. Однако при взрослых воспитатели и медсестры ведут себя прилично.

«Когда к ним идешь в кабинет, разговариваешь с ними, то они улыбаются и говорят, что у них хорошо и замечательно. Вы же знаете, как у нас бывает. Я сама лично слышала, как они орут на них. Конечно, когда взрослые приходят, у них все замечательно», – сказал Ольга журналистам «ТВК Красноярск».

Детский санаторий «Пионерская речка» — филиал Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1. Сейчас лечение там проходят 130 детей. По официальным данным, в санатории работают 13 педагогов и 50 медработников, 22 из которых — средний медперсонал.

В региональном Минздраве заявили, что сразу после публикации в учреждении была начата служебная проверка. На время ее проведения все сотрудники, которые фигурируют на видео, отстранены от работы.

«По окончании внутренней проверки и проверки надзорных органов, к сотрудникам будут приняты самые строгие меры воздействия», – говорится на сайте минздрава.

В ведомстве также сообщили, что на следующий день после публикации видео, 28 декабря, инспектор по делам несовершеннолетних опросил детей и сотрудников санатория. Материалы проверки переданы в прокуратуру.

Доследственную проверку начали сотрудники управления СКР по региону. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.

Одна из пациенток санатория подтвердила, что медсестра, которая угрожала мальчику сделать ему укол, больше не работает в санатории. По ее словам, воспитатели и медсестры «дают подзатыльники» детям, когда те себя плохо ведут, однако после начала проверок оскорблять и запугивать детей перестали.

«Это медсестра Татьяна Петровна. Она угрожала мальчику уколом. Он психовал, она его выгнала, достала. Угрожала: «Будешь себя плохо вести, будет укол». Сейчас с ним все хорошо, он на побывку домой уехал», – приводит ее слова «360».

В самом учреждении также прокомментировали инцидент, отметив, что однозначные выводы сделают после завершения тщательного расследования. По словам пресс-секретаря учреждения Ирины Мишаневой, «пятисекундного видео, вырванного из контекста, недостаточно, чтобы сделать реальные выводы о ситуации».

Внутреннее расследование проводит и краевой противотуберкулезный диспансер, филиалом которого является санаторий.