Оставила в сумке: в Кузбассе отыскали тело младенца

В Кемеровской области правоохранители нашли тело трехмесячного ребенка, которое выбросила мать на обочину трассы. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, 24 декабря 2019 года, после заявления о пропаже местной жительницы 36 лет и ее новорожденной дочери,сотрудники правоохранительных органов задержали женщину на границе трассы Кемерово — Томск, однако ребенка с ней не оказалось.

По словам подозреваемой, девочка поперхнулась — она посчитала, что та умерла, и оставила ребенка на обочине и поехала на машине дальше.

«В результате кропотливой и слаженной работы 30 декабря 2019 года тело ребенка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшей», — сообщили в СК.

На протяжении шести дней тело новорожденной искала поисковая группа из 120 человек. В нее вошли следователи, сотрудники полиции, а также волонтеры. В ходе доследственной проверки был допрошен отец девочки, осмотрена квартира, изъяты детские вещи. Во время поисков было осмотрено около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино — Юрга.

По факту случившегося Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подозреваемую планируется отправить в лечебное учреждение для установления ее психического состояния. Расследование продолжается.

Тем временем в Бурятии продолжают разыскивать жительницу Гусиноозерска, которая утром 16 декабря выбросила во дворе дома по улице Ключевская своего новорожденного ребенка, после чего скрылась.

Известно, что тело малыша нашли случайные прохожие — они заметили, как тело грызут бродячие собаки. Отогнав стаю, местные жители, вызвали сотрудников правоохранительных органов, писал сайт kp.ru.

Спустя два дня, осмотрев мусорные баки, находившиеся в этом же дворе, следователи нашли черный пакет со следами крови. По предварительной версии регионального Следкома, разыскиваемая выбросила ребенка в бак, откуда тело вытащили бродячие собаки.

При этом правоохранители отмечают, что вероятно новорожденный был еще жив, поскольку судмедэкспертиза показала, что он родился живым и доношенным. Кроме того, выяснилось, что перед смертью мать кормила малыша — его желудок был полным.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребенка», — заявили в ведомстве.

Чтобы найти мать погибшего, следователи изъяли более 100 образцов у местных жительниц для проведения сравнительных генетических исследований, говорится на сайте Следственного комитета по Республике Бурятия.

Еще одно уголовное дело было возбуждено в конце октября 2019 года в Волгограде. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 28-летняя местная жительница оставила коляску с новорожденным ребенком и скрылась.

Коляску с младенцем нашли возле детской поликлиники, прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы. После того, как полицейские прибыли на место происшествия и изучили записи камер видеонаблюдения, оказалось, что около 10.00 (9.00 мск) женщина оставила коляску рядом со входом в здание и ушла.

При помощи сотрудников поликлиники оперативники установили личности новорожденной девочки и ее матери — 28-летней местной жительницы, ранее неоднократно судимой за кражу, грабеж, причинение легкого вреда здоровью и тяжкого вреда здоровью.

Правоохранителями УМВД России по Волгограду в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 125-й УК РФ «Оставление в опасности».

Спустя некоторое время ее задержали и доставили в отдел полиции, где она рассказала, что решила оставить дочь у поликлиники, поскольку ей срочно надо было уехать.

После инцидента ребенка направили в детскую больницу для дальнейшего наблюдения. Женщину отпустили под подписку о невыезде, передавал местный портал V1.ru