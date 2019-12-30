«Это плюс для Шамсутдинова»: дело о дедовщине идет в суд

Завершено расследование дела, по которому 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, проходит как потерпевший. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат солдата Равиль Тугушев.

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17 декабря стало известно, что срочник и еще несколько военнослужащих из части в Забайкальском крае признаны потерпевшими по делу 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

«На сегодняшний день обвинительное заключение утверждено. Если дело уже не передали в суд, то, скорее всего, сразу после праздников передадут. Будет рассматривать Читинский гарнизонный суд», — пояснил юрист.

Он добавил, что обвиняемым по данному делу о дедовщине пока проходит лишь один человек. «Подтвердились факты неуставных отношений с его стороны. По остальным фактам идет доследственная проверка. Не исключено, что будут еще уголовные дела»,

— подчеркнул Тугушев.

По его словам, у защиты нет претензий к расследованию, так как следователи вели его объективно. «И по остальным эпизодам объективно идет проверка, поэтому никаких претензий нет. Безусловно, факт дедовщины есть, и он обернется в пользу Шамсутдинова. Не готов делать прогнозы относительно того, как это повлияет на приговор. В любом случае это плюс в сторону Шамсутдинова», — заявил адвокат.

При этом он отметил, что раскрыть все детали дела защита сможет только после того, как в суде начнется его рассмотрение. «Тогда уже можно будет назвать фамилии и число потерпевших. Что касается Шамсутдинова, то его пока еще не перевели в центр им. Сербского. Где он находится, неизвестно — до того момента, пока его не этапируют в конечную точку, УФСИН не раскроет информацию. Не думаю, что экспертиза начнется раньше, чем после праздников», — заключил Тугушев.

Ранее адвокат со ссылкой на самого подзащитного рассказал «Газете.Ru» о том, как обращались с Шамсутдиновым в части — эти подробности фигурируют в материалах дела. Так, обвиняемый сообщил юристу, что в день убийства, 25 октября, он спал не более четырех часов, после чего заступил на боевое дежурство.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», — пояснил Тугушев.

Во время сдачи караула Шамсутдинов заснул на полу, однако сослуживцы начали его будить — более того, по предварительным данным, они вынудили солдата отжиматься и бегать в химзащите, которая весит более трех килограммов, писал телеграм-канала Mash.

В итоге после сдачи поста рядовой решил не отдавать оружие в спецместо, а открыл огонь по военнослужащим. Другие детали в забайкальской части вскрылись 6 ноября. Тогда СМИ опубликовали расшифровку показаний Шамсутдинова — подлинность материала не подтверждена.

На допросе обвиняемый признался, что дедовщина в армии начала проявляться с первых дней службы, передавал телеграм-канал Baza. Сослуживцы сразу отобрали у новобранца деньги и телефон, из-за чего он практически не мог связываться с родственниками. «Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей», — рассказал срочник.

Он добавил, что не хотел жаловаться близким несмотря на регулярные издевательства со стороны других военнослужащих. «Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?», — пояснил срочник.

В день трагедии сослуживцы сообщили Щамсутдинову, что намерены над ним надругаться. «Они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют.

Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было», — пояснил солдат.

В итоге, по его словам, он решился на расстрел сослуживцев. Всего в ходе нападения были убиты восемь человек — еще двое пострадали. «Когда после этого меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — отметил рядовой.

По словам Шамсутдинова, он сожалеет о том, что во время расстрела «зацепил» двоих товарищей, которые не причинили ему вреда. «К остальным у меня жалости нет никакой», — заключил обвиняемый.