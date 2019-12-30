Три версии: из-за чего мог разбиться самолет в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

По его словам, следователи предполагают, что причиной могли стать ошибка экипажа, техническая неисправность судна и работа навигационных служб.

Благодаря погодным условиям — холоду и снегу — не произошло воспламенения левого крыла, в котором был поврежден топливный бак. Это позволило сократить число жертв, пояснил Тургумбаев.

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Он отметил, что сейчас специалисты осматривают место происшествия. После демонтажа лайнер переместят в аэропорт для детального осмотра.

По словам главы МВД Казахстана, представители завода-изготовителя уже прибыли в страну. Будет назначен комплекс технических экспертиз, в том числе пожарно-технических, авиационных и судебно-медицинских. По их результатам будет дана оценка. «Пока статья остается прежней, ч. 3 ст. 344 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Второй пилот, как и вторая бортпроводница, сейчас в реанимации. Еще два бортпроводника, которые в тот момент находились в хвостовой части самолета, дают показания, сообщил Тургумбаев. Он уточнил, что в больницах остаются 46 пострадавших. Жертвами катастрофы стали 12 человек: восемь погибли во время крушения, два — при оказании помощи на территории аэропорта, еще два — при госпитализации.

Как сообщил сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, черный ящик с рухнувшего самолета уже передали специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в Москву. По предварительным данным, бортовые самописцы расшифруют до 10 января. МАК будет работать и в период новогодних праздников.

Двумя днями ранее Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщало, что ведомство отрабатывает несколько версий крушения самолета, среди которых — техническая неисправность самолета, погодные условия и возможные ошибки при пилотировании.

Как отметил тогда Тургумбаев, следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи, данные о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы. Следователи также проверяют работу наземных и авиационных служб, которые организуют полеты.

Роман Скляр, между тем, назвал среди возможных причин авиакатастрофы техническую неисправность и ошибку пилотов. Он обратил внимание, что при взлете самолет два раза коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси.

Самолет авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту 27 декабря упал в частном секторе вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.

В числе погибших был сам командир воздушного судна Марат Муратабаев, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров и выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова. После случившегося Bek Air временно приостановила работу.

Позже стало известно, что в результате крушения самолета пострадали двое граждан Украины и один гражданин Киргизии, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на акима (главу) города Бакытжана Сагинтаева.

Сагинтаев подчеркнул, что с момента госпитализации пострадавших врачи провели 19 операций.

Он сообщил, что раненных вывели из травматического шока, некоторых перевели из реанимации в отделения. «Со стороны акимата оказывается вся необходимая помощь независимо от гражданства», — подчеркнул аким.

Прощание с погибшими в авиакатастрофе прошло в Нур-Султане и Алма-Ате 29 декабря. В траурной церемонии в Алма-Ате принял участие Бакытжан Сагинтаев. Днем ранее он посетил семьи погибших в авиакатастрофе алматинцев, выразил им соболезнования и высказал слова поддержки.

То же самое сделал и аким столицы Алтай Кульгинов. Организацию похорон жертв аварии взяли на себя власти города.