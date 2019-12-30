Погуляли: что чиновникам запретят на корпоративах

В России необходимо ввести рекомендации для госслужащих по поведению на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на таких праздниках — такое предложение премьер-министру России Дмитрию Медведеву отправил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

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РИА «Новости» со ссылкой на текст сообщения передает, что, по мнению Петрова, публикации в соцсетях некоторых госслужащих с праздничных корпоративов могут негативно сказаться на имидже и авторитете государственной власти. Такие снимки или видео не соответствуют статусу чиновников.

«Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются «лицом» государства в глазах людей.

В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных «нравственных» правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников», – говорится в сообщении Петрова.

Он также отметил, что необходимо рассмотреть вопрос об усилении контроля за расходованием бюджетных средств на подобного рода корпоративы. Как подчеркнул чиновник, любой неформальный отдых госслужащие должны оплачивать за свой счет. Исключения составляют случаи, «допустимые законодательством».

Ранее в Совфеде и Госдуме заявили, что в этом году чиновники обеих палат парламента не будут устраивать новогодние корпоративы и ограничатся формальными поздравлениями и бокалом шампанского во время закрытий сессий.

Первый зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Олег Нилов рассказал «Газете.Ru», что в смете бюджета не предусмотрено никаких плановых затрат на новогодние празднества. «Напитки будут закуплены за счет депутатов – скорее всего каждая фракция сделает свой вклад», – сказал собеседник.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, комментируя информацию, отметил, что праздничные корпоративы в Совфеде не проводятся уже давно.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел прошел традиционный корпоратив, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова станцевала твист. Соответствующие фотографии и видеозапись она разместила на своей странице в фейсбуке.

«Слово «корпоратив» в департаменте информации и печати МИД России произносят всегда с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм. У нас не корпорация, у нас банда единомышленников, — написала она 27 декабря.

– И мы не можем праздновать без наших друзей — играющих, поющих, танцующих и по-настоящему получающих удовольствие от работы с нами в рабочее и нерабочее время. Если кратко, то брифинг плавно перерос в «протокольное мероприятие».

Ранее в Минтруде напомнили, что российским чиновникам на законодательном уровне запрещено получать подарки друг от друга, в том числе и в нерабочее время. Правила распространяются даже на те случаи, если госслужащих связывают дружеские отношения.

Так, согласно положениям антикоррупционного законодательства России, сотрудникам государственных внебюджетных фондов и госкорпораций запрещается дарить и получать подарки.

В преддверии праздников в Минтруде также рекомендовали госслужащим воздерживаться от безвозмездного получения услуг и получения того или иного имущества даже во временное пользование, поскольку «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено».

Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками. Однако и их чиновники должны сдавать, но куда – не уточняется.

Нарушение запрета на получение подарков от других чиновников повлечет за собой ответственность вплоть до увольнения. Если же подарок будет признан взяткой, виновному грозит уголовное преследование, отметили в ведомстве.