Водочная афера: что устроили пенсионерки из Челябинска

Прокуратура Челябинской области передала в суд дело трех женщин, обвиняемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Уголовное преследование ведется в отношении пенсионерок, одной из которых 59 лет, а остальным по 64 года, передает портал Ura.ru.

По данным следствия, речь идет о заводе алкогольной продукции в городе Верхнеуральск, работавшем с 2001 по 2016 год. После его консервации в помещениях осталось исправное оборудование, которым и воспользовались пенсионерки, чтобы организовать свое незаконное производство.

При этом обвиняемые еще и наняли на работу местных жителей, которые не знали, что производство ведется нелегально.

С ноября 2017 по март 2018 года женщины изготовили 40 тыс. бутылок контрафактной водки стоимостью 7,1 млн рублей.

Они также намеревались произвести еще 90 тыс. бутылок спиртного на сумму более 18,5 млн рублей, но правоохранительные органы успели задержать пенсионерок.

В итоге ущерб для завода был оценен в 540 тыс. рублей. Теперь женщин обвиняют по статье 171.1 УК РФ «Производство и хранение немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», а также статье 327.1 УК РФ и 180 УК РФ «Незаконное использование поддельных специальных марок и чужого товарного знака».

Еще одну пенсионерку осудили за нелегальную деятельность 26 ноября в Кемерово. Местной жительнице дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима за то, что она в течение полугода продавала наркотики, сообщали в региональном главке МВД.

Согласно материалам суда, в 2018 году у женщины скончался сын, страдавший от наркотической зависимости. Пенсионерка нашла у него банку с героином. Она решила продать запрещенное вещество. За полгода кемеровчанке удалось сбыть восемь грамм героина, уточнили в кузбасском МВД.

В итоге правоохранительные органы задержали женщину в ее доме за Кемеровским железнодорожным вокзалом. Отмечается, что в ходе обыска у нее изъяли 17 свертков с героином, подготовленных к продаже.

В отношении пенсионерки возбудили дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». При этом психолого-психиатрическая экспертиза показала, что 79-летняя кемеровчанка вменяема.

При вынесении приговора Заводский районный суд Кемерово учел, что женщина полностью признала свою вину, а также ее пожилой возраст и состояние здоровья.

Похожий инцидент произошел в Самаре. Там, по данным областной прокуратуры, 71-летняя местная жительница дважды сбыла героин — 0,40 грамма продала в декабре 2017 года, и 1,19 грамма — в январе 2018 года.

«В доме пенсионерки полицейские обнаружили и изъяли еще 50 полиэтиленовых свертков с наркотиками общей массой 150 грамм»,

— заявили в прокуратуре.

В итоге женщину обвинили в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. 14 июня Чапаевский городской суд отправил ее на 10 лет и семь месяцев в колонию общего режима.

Между тем в Краснодарском крае задержали целую «банду» злоумышленниц, торгующих запрещенными веществами. По данным регионального главка МВД, в начале 2019 года 63-летняя пенсионерка из города Кимры приехала к своей 31-летней родственнице в Краснодар. Вместе с двумя знакомыми 34-х и 42-х лет они стали фасовать метадон и делать закладки по всему городу.

Пенсионерку задержали оперативники уголовного розыска — им удалось найти пять ее закладок. Позже поймали и сообщниц злоумышленницы — в ходе обысков в их квартирах нашли более 30 грамм метадона в пакетиках, весы, а также мобильные телефоны и банковские карты.