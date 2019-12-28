Новый год и ночные прогулки: что позволили сестрам Хачатурян

Сотрудники ФСИН 28 декабря сняли электронные браслеты с 20-летней Крестины и 19-летней Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве 57-летнего отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат девушек Алексей Паршин.

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Днем ранее, 27 декабря, браслет слежения убрали с ноги 18-летней младшей дочери погибшего. Теперь родственницы смогут покидать квартиры, в которые были определены на время домашнего ареста, с 21.00 до 7.00 — ранее им разрешалось выходить на улицу только в дневное время. Отметим, что старшие сестры отбывают меру пресечения в съемных квартирах — в то время как младшую Хачатурян определили жить к матери.

Несмотря на это, в силе остается запрет на использование интернета и мобильных телефонов, а также общение с другими участниками судебного процесса и СМИ.

Есть вероятность, что обвиняемые встретят Новый год вместе, сообщил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин «Газете.Ru». Это случится при условии, что суд удовлетворит ходатайство о временном снятии запрета на общение с родственницами. «Предновогоднее настроение — это, конечно, не про них. Сестры переживают и хотят поскорее узнать, как решится их судьба», — отметил юрист.

При этом он добавил, что в последний раз девушки виделись во время ознакомления с материалами уголовного дела в конце ноября.

Тем не менее для того, чтобы отправить друг другу подарки, одобрение суда не требуется, сообщил адвокат старшей сестры Алексей Липцер «Газете.Ru». Единственное, девушки не смогут передать друг другу письма, потому что это также считается общением, уточнил юрист.

Если сестрам все-таки не удастся встретить Новый год вместе, то младшая из Хачатурян отметит праздник с матерью, с которой проживает на данный момент. Остальные сестры проведут вечер с друзьями.

«У Ангелины есть друзья, с которыми она может общаться, поскольку они не проходят по делу как свидетели. Вполне вероятно, что она отметит праздник с ними», – отметил представитель защиты.

Отметим, что следователи завершили расследование уголовного дела сестер еще 3 декабря. Согласно материалам СКР, девушек обвиняют по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения, в случае с младшей сестрой — было направлено постановление о применении принудительной меры медхарактера.

«При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства», — сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, передавало РИА «Новости».

Еще тогда защита девушек предполагала, что прокурор может вернуть дело на дополнительное расследование. «Мы свои доводы следствию и прокуратуре изложили. Мы считаем, следствие проведено неполно. Некоторые важные, с нашей точки зрения, детали остались за пределами внимания следствия», — заявил адвокат 18-летней сестры Ярослав Пакулин телеканалу «360».

По его словам, следствие не учло материалы заседания комиссии по делам несовершеннолетних – отметим, что еще при жизни Михаила Хачатуряна сотрудники школы, в которой обучались сестры, писали на него жалобы в комиссию и органы опеки, потому что он «не допускал дочерей до получения среднего образования».

При этом, по словам адвоката, накануне убийства 57-летнего мужчины эта комиссия должна была рассматривать вопрос о применении санкций в отношении Хачатуряна о несоблюдении им родительских обязанностей.

Кроме того, следователи не изучили обстоятельства знакомства погибшего с сотрудниками прокуратуры — при том, что в ходе расследования этот факт был установлен, добавил юрист.

По его мнению, изучение данного вопроса могло бы объяснить «многие безнаказанные выходки Михаила Хачатуряна»: например, жалобы в правоохранительные органы со стороны соседей и бывшей жены, которые так и остались непроверенными.

«Сейчас ждем, когда всем нашим доводам будет дана оценка. Сейчас у нас позиция выжидательная», — подчеркнул Пакулин.

26 декабря появилась информация о том, что Генпрокуратура действительно не утвердила обвинительное заключение по делу сестер. Об этом сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, решение о возвращении дела в СКР принял генпрокурор РФ Виктор Гринь – якобы он выявил нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов. Защита девушек сообщила «Газете.Ru», что подтверждения данной информации у нее нет.