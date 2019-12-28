Насилуют и грабят: почему в такси по-прежнему небезопасно

Надругательство в центре Петербурга и бойня за деньги

22 декабря 25-летняя жительница Санкт-Петербурга ехала домой на такси. Ничего не предвещало беды, как вдруг водитель остановился на Михайловской улице в центре города. Он запер пассажирку в автомобиле, ударил ее по голове и принудил заняться с ним оральным сексом, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Девушка обратилась в больницу только 26 декабря — там у нее зафиксировали ушиб головы и подозрение на сотрясение мозга. Из травмпункта информацию передали в полицию. Злоумышленник все еще в розыске — правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Другой пассажир — 37-летний житель Нижнего Новгорода — вечером 7 ноября случайно уснул в такси, положив ноги на сиденье. Водитель привез клиента к месту назначения, однако, увидев, что тот запачкал салон, позвал на разборку двух коллег.

«Он решил стрясти с пассажира деньги на оплату химчистки салона. По приезде его вытащили из салона. <...> Конечно, за испачканный салон нужно заплатить, но эти вопросы не должны решаться подобным способом», — рассказывал приятель таксиста РИА «Новости».

Видео конфликта опубликовали в соцсетях — на нем видно, как мужчину вытаскивают из салона, после чего один из водителей толкает его в спину. Пассажир пытается дать сдачи, однако тот же таксист бьет его в ответ.

В итоге нижегородец падает и бьется головой о стоящий поблизости автомобиль — водитель подбегает к нему и наносит еще несколько ударов, после чего скрывается вместе со своими друзьями.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

И это — лишь две из более 40 историй, о которых писали СМИ за последние два месяца.

Что грозит таксисту за изнасилование

Полную проверку на вменяемость таксисты, как и остальные водители, проходят раз в 10 лет — при получении или замене водительского удостоверения. Они приносят в ГИБДД справки из психо- и наркодиспансера о том, что не стоят на учете.

Имея трехлетний водительский стаж, россияне могут обратиться в таксопарк и получить лицензию на перевоз пассажиров. Хотя некоторые становятся самозанятыми таксистами, большинству водителей найти достаточно клиентов сложно, поэтому они идут к агрегаторам — таким как «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Uber и другие. В 2019 году подобные компании, сообщает Росстат, заняли порядка 60% рынка такси.

Сервисы требуют от водителей лицензию на перевозку пассажиров, паспорт, права и справку об отсутствии судимости. Справок о психическом состоянии агрегаторы не просят. Каждый день перед рейсом перевозчик ограничивается проверкой пульса, давления и выявлением алкогольной, а также наркотической интоксикаций.

«В ходе личной беседы с каждым водителем менеджеры оценивают их знание русского языка, состояние автомобиля, а также то, насколько человек готов работать водителем такси. Специалисты задают вопросы об опыте работы, о стаже вождения и привычках, об общении с клиентами», — рассказали «Газете.Ru» в «Ситимобиле».

Важно понимать, что сервисы лишь оказывают информационные услуги и отвечают за то, чтобы водитель встретился с клиентом. Вся ответственность за безопасность пассажира, как следует из ФЗ №69, лежит на перевозчике.

Во время поездки некоторые агрегаторы могут предложить клиентам только отправить данные маршрута близким или воспользоваться кнопкой быстрого вызова полиции и скорой помощи.

Также, если пассажир стал жертвой домогательства или других противоправных действий в такси, он может пожаловаться в службу поддержки сервиса, которая работает круглосуточно. «Оставить заявку можно как по телефону, так и в мобильном приложении. В зависимости от тяжести нарушений мы делаем предупреждение водителю или блокируем его в системе без возможности восстановления», — пояснили в «Ситимобил».

Однако даже в таких страшных случаях, как изнасилование, агрегаторы не могут самостоятельно обратиться в полицию. «Согласно положению о личных данных пользователей, мы не можем без запроса правоохранительных органов самостоятельно подавать подобные заявления, но при его наличии от пострадавшего готовы оказать всю необходимую помощь следствию», — пояснили «Газете.Ru» в сервисе InDriver.

:Пресечь домогательства поможет обязательная установка видеорегистраторов в машинах всех водителей такси — так уже давно поступают в США,

сообщили «Газете.Ru» в Общественном Совете по развитию такси.

«Когда в США в автомобилях такси установили видеорегистраторы, количество происшествий и преступлений снизилось в несколько раз. Что касается российского рынка, с одной стороны, для пассажиров это благо — устанавливать такое оборудование в автомобилях, с другой стороны, установка ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на легальный бизнес, а именно таксопарки», — отметили в организации.

Кроме того, в США некоторые агрегаторы ведут статистику происшествий — так, 6 декабря ее опубликовал Uber. В ней отмечалось, что за 2017 и 2018 год сервис получил около 6 тыс. жалоб пассажиров на домогательства со стороны водителей. Также за этот период было зафиксировано 464 изнасилования.

В InDriver «Газете.Ru» сообщили, что собирают похожие данные, однако делиться ими отказались. Между тем «Ситимобил» и «Uber. Russia» проигнорировали вопрос о статистике, а в «Яндекс.Такси» дать ответ затруднились.

Агрегаторов заставят ответить

Тем временем в Совфеде предлагают усилить ответственность для российских сервисов такси за безопасность пассажиров. Соответствующий законопроект группа сенаторов во главе с вице-спикером Андреем Турчаком внесла в Госдуму 18 декабря.

Члены верхней палаты намерены ввести солидарную ответственность для агрегаторов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан за реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью или багажу пассажира в результате ДТП. Однако о равносильной ответственности за домогательства и издевательства в проекте речи не идет.

Максимальный размер компенсации, которую агрегаторы и одиночные водители должны будут выплатить пострадавшему, если проект вступит в силу, составит 2 млн рублей.

Также парламентарии предлагают создать реестр служб такси, который будет вести уполномоченный орган в каждом регионе. Агрегатор может начать работу только после включения в данный перечень — для этого понадобится подать извещение, указав, помимо прочего, наименование всех используемых приложений для мобильных устройств.

Кроме того, сервисы обяжут раз в сутки передавать информацию о местоположениях и маршрутах такси тому же уполномоченному региональному органу и ежедневно проверять актуальность документов у водителей.