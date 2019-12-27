Клевета или рейдерство: Батурину объявили в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента «Интеко» и родного брата ответчицы Виктора Батурина.

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Постановление о розыске вынесла мировая судья Элистинского участка №6 Оксана Севостьянова. Обеспечением розыска занимается МВД Калмыкии, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 128.1 УК «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Батуриной по этому обвинению могут грозить обязательные работы на срок до 160 часов.

Батурин обвинил сестру в том, что во время другой судебной тяжбы между ними в Австрии Батурина заявила, что Манжеев является фигурантом уголовного дела о поддельных документах, что – по словам заявителя – не является правдой.

При этом повестки суда по московскому домашнему адресу Батуриной — 3-я Тверская Ямская – возвращались назад. Адвокаты же фигурантки парируют, что в суде достаточно их присутствия, поэтому обещают обжаловать постановление о розыске.

«Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования», — добавил представитель Батуриной.

Инвестиционная компания А1 официально ответила, что не имеет никакого отношения ни к Батурину, ни к его сестре, и в данном разбирательстве не участвует ни в каком качестве.

Сам Виктор Батурин в разговоре с «Газетой.Ru» также заявил, что не имеет отношения к объявлению своей сестры в розыск. По его словам, Манжеев подал иск к Батуриной как частное лицо.

«Манжеев подал в суд на Елену Батурину как физическое лицо. Он имеет право делать все, что хочет, я к этому отношения не имею», — сказал бизнесмен.

Батурина является вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, похороны которого прошли 12 декабря. Политик скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в Мюнхене.

Стоит отметить, что и ранее Батурин отрицал причастность к другому уголовному процессу, при этом, касающемуся его самого. Так, в 2017 году подконтрольная ему аграрная фирма инициировала уголовное преследование адвоката Батурина Саглары Бахниковой, которую он обвинил в похищении коровника и двух овчарен в Элисте у его тещи.

В 2013 году Батурин нанял Бахникову, будучи осужденным по делу о мошенничестве с векселями. Адвокат занималась сбором характеристик для замены наказания на более мягкое администрацией колонии-поселения, где ее клиент приступил к разведению коз, овец, кур и других животных.

«Заняться строительством двух овчарен и коровника Батурин попросил меня. Я вложила в это дело 3,5 млн руб., а он написал мне расписку, что обязуется вернуть эти деньги до 30 января 2016 года. По его же просьбе эти постройки я оформила на себя, с тем чтобы потом переоформить на его доверенное лицо», — прокомментировала ситуацию Бахникова.

После освобождения Батурин, по словам Бахниковой, потребовал переписать овчарни и коровник, сказав, что не может возместить затраты своего адвоката финансово и предложив в качестве уплаты долга автомобили Land Rover и Toyota Land Cruiser.

Сделка была оформлена без денег, по взаиморасчету. Через неделю Батурин сообщил, что Toyota якобы сдана на спецхранение в УМВД, а в ее отношении подано заявление по факту мошенничества.

«Из соответствующего постановления управления СКР по Республике Калмыкия я узнала, что я тайно завладела двумя овчарнями и коровником, которые якобы построила за 15 млн руб. теща Виктора Батурина Людмила Образцова, и тайно же хотела ими пользоваться», — рассказала Бахникова.

Сам Батурин отказался тогда обсуждать данную ситуацию, сказав, что «не имеет отношения к уголовному преследованию адвоката Саглары Бахниковой». В итоге год спустя Элистинский городской суд приговорил Бахникову к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб.