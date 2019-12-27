«Они переживают»: почему выпускают сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян могут встретить Новый год вместе, если суд удовлетворит ходатайство младшей из девушек о временном снятии запрета на общение с родственницами. Адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин сообщил «Газете.Ru», что пока ответа на ходатайство нет.

Реклама

«Если просьбу не удовлетворят, то девушки будут встречать праздник порознь», – сказал он.

Днем 27 декабря с младшей сестры сняли электронный браслет слежения. Та же процедура ожидает двух старших сестер в субботу, 28 декабря. Кроме того, с этого дня девушки смогут выходить из квартиры в любое время суток. При этом формально для них сохраняется мера пресечения в виде домашнего ареста: они не могут общаться друг с другом и свидетелями по делу, в том числе в интернете. По словам Пакулина, в последний раз сестры видели друг друга при ознакомлении с материалами уголовного дела в конце ноября.

Несмотря на некоторые послабления в домашнем аресте сейчас девушки чувствуют неопределенность, добавил Пакулин: «Предновогоднее настроение – это конечно не про них. Сестры переживают и хотят поскорее узнать, как решится их судьба».

Адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Ангелины, отметил, что девушки смогут передать друг другу подарки, но не обменяться письмами, поскольку это также считается общением. Если суд не разрешит сестрам отметить праздник вместе, то младшая из них встретит его с мамой, с которой она проживает, а две старшие девушки смогут отпраздновать Новый год с друзьями.

«У Ангелины есть друзья, с которыми она может общаться, поскольку они не проходят по делу как свидетели. Вполне вероятно, что она отметит праздник с ними, если суд не удовлетворит ходатайство младшей сестры», – отметил Липцер.

В начале месяца Следственный комитет направил дело в отношении двух старших сестер в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В отношении младшей сестры уголовное дело было выделено в отдельное производство и также направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера. Дело в том, что, согласно выводам экспертизы, в момент убийства девушка не осознавала характер совершаемых действий.

Трех сестер обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Смягчающим обстоятельством признаны физические и психические страдания, которые сестрам в течение длительного времени причинял Михаил Хачатурян.

26 декабря СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Издание «Коммерсант» передавало, что в деле имеются «технические» нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов. СКР обжаловал решение о возврате уголовного дела в заявлении на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, однако в надзорном ведомстве пока не дали свое заключение.

Представители обвиняемой и потерпевшей сторон сообщили «Газете.Ru», что знают о решении Генпрокуратуры исключительно из СМИ – ни у одного из адвокатов на руках пока нет официального подтверждения информации.

Ярослав Пакулин предположил, что отказ в утверждении обвинения, а также тот факт, что следствие не стало выходить в суд о продлении меры пресечения, могут быть на руку сестрам Хачатурян.

«Сторона защиты представила прокурору свою позицию по делу, и мы надеемся, что прокурор разделил наше мнение, в частности о квалификации действий сестер и даже их невиновности, поскольку их действия укладываются в понятие «необходимая оборона», – добавил собеседник. При этом никаких новых показаний в материалах дела не появлялось.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Георгий Чугуашвили прокомментировал решение следствия не выходить в суд с просьбой о продлении домашнего ареста.

«Некоторые действия суда и следствия для меня не поддаются логическому объяснению. Например, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемым изменили, несмотря на то что в документах была справка о том, что младшая из девушек опасна для себя и общества», – отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Девушки и ранее нарушали предписания суда, утверждает Чугуашвили. «Следователь и ранее подавал в прокуратуру заявления о том, что обвиняемые нарушают режим домашнего ареста. Но в прокуратуре ответили, что для них существенным нарушением будет, если обвиняемые попытаются пересечь границу и захотят скрыться. Так что мера пресечения в виде домашнего ареста для сестер всегда работала плохо», – заключил адвокат.