Тело без головы: омич погиб после обнаружения наркотиков

Обезглавленное тело 25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова было обнаружено у железнодорожных путей. Об этом сообщает местный портал «Город 55» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Адвокат молодого человека Игорь Суслин сообщил, что расследованием смерти занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте – как основную версию сотрудники ведомства рассматривают самоубийство.

При этом невеста омича Людмила Троицкая не верит в то, что парень мог уйти из жизни по собственной воле. «Мы были на месте происшествия ночью.

Несложно представить, сколько должно быть крови, если бы он был обезглавлен поездом. Там нет крови. На месте, где его нашли, нет крови. Его привезли туда уже мертвым»,

— пояснила девушка изданию Om1.ru.

Она считает, что гибель возлюбленного связана с делом о незаконном обороте наркотиков, которое против парня возбудили 16 декабря – при этом Федоров и Троицкая были уверены, что наркотики молодому человеку подбросили.

Омича задержали 15 декабря: по словам девушки, на остановке к нему подошли сотрудники Росгвардии. Они сообщили, что Федоров похож на злоумышленника, описанного в некой ориентировке. Молодого человека попросили показать содержимое карманов.

«После один из сотрудников своей рукой залез в его карман, и, о «чудо», падает сверток. Приказали поднять. Димка поднял. Все. После этого его начали прессовать по полной программе, угрожать, что, если прямо сейчас не даст признательные показания, то его прямо отсюда, с улицы отвезут в СИЗО», — рассказала невеста погибшего.

С ее слов, после задержания Федорова держали в отделении больше суток – позвонить ему разрешили только на следующий день. Во время беседы с невестой молодой человек был замкнут – как пояснила девушка, задержанному пригрозили: «взболтнешь лишнего — не выйдешь отсюда».

Кроме того, как утверждает Троицкая, весь разговор по телефону около молодого человека стоял один из оперативников, чтобы при необходимости выхватить трубку. «Я не думаю, что так поступают с настоящими преступниками», — подчеркнула невеста.

Первый адвокат, которого предоставили омичу, ему не помог, рассказала девушка. Юрист не поверил заявлению парня о невиновности. «Так говорит каждый третий, и 80% из них врут», — процитировала Троицкая слова адвоката.

Новый защитник — Игорь Суслин — откликнулся на просьбы о помощи Федорова. «Он был готов пройти полиграф и психофизиологическое исследование. 18-го числа мы обратились с заявлением в УФСБ.

Обратились в Следком с заявлением, в котором Дмитрий просил привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и полиции: первые подбросили наркотики, вторые фальсифицировали материалы уголовного дела»,

— пояснял специалист местному порталу Ngs55.ru.

18 декабря молодой человек также опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте» видео, в котором рассказал о том, как росгвардейцы подбросили ему наркотики. Федоров попросил всех, кто увидит ролик, распространить его, потому что «в этой ситуации может оказаться каждый».

В итоге по факту записи проверку запустили УМВД по Омской области, а также региональное управление Росгвардии, однако там сообщили, что у ведомства были все основания подозревать Федорова в распространении наркотиков.

«При обращении к нему сотрудников гражданин начал заметно нервничать. <…> В присутствии понятых сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неопределенного цвета. Задержанный пояснил, что изъятое вещество является наркотическим средством «соль», а сам он является курьером-раскладчиком интернет магазина», — сообщили в региональном управлении Росгвардии РИА «Новости».

25 декабря молодой человек планировал встретиться с депутатом омского Горсовета Дмитрием Петренко, который активно поддерживал его. Омич не пришел на встречу — родственники начали паниковать, рассказала невеста погибшего порталу Om1.ru.

Она добавила, что в последний раз видела Федорова накануне в обед – он приехал к девушке на работу и уговорил поехать домой из-за того, что у нее была высокая температура. После этого молодой человек поехал искать очевидцев, которые могли бы помочь ему в расследовании дела.

«Периодически писал мне сообщения. Последнее было в 16.30. После он пропал из сети, и выключился телефон. Сначала мы думали, что он поедет сразу на место встречи, но он не приехал. Сейчас мы пытаемся узнать, видел ли его кто-то после 16.30. Пока такой информации нет», — заключила невеста погибшего.