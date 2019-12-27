Новые имена: как РПЦ изменила правила крещения

Русская православная церковь приняла решение об изменении порядка крещения. Теперь к таинству будут допущены все, кто носит имена святых любых поместных православных церквей мира. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

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«Изучив проблематику вопроса, комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в Русской Православной Церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных Православных Церквах», — указано в сообщении.

В связи с этим решено отменить ограничения для людей, носящих не традиционные для РПЦ национальные имена. При этом прихожанам будет предоставлена возможность самостоятельно выбирать себе крестильное имя – желательно, чтобы оно было созвучно с гражданским, отметили в РПЦ.

Комиссия Синода также отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

«Имея в виду, что Священное Писание относит наречение имени новорожденного младенца к правам родителей, и учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей», — указано в постановлении Синода.

Ранее было установлено, что 60% россиян считают правильным проходить обряд крещения в детском возрасте. Соответствующий опрос опубликовали на сайте ВЦИОМ 14 августа.

Самой распространенной религией среди россиян является православие: 86% православных прошли обряд крещения, причем 66% — по решению родителей и родственников в детском возрасте. Только 20% — по собственному желанию. Средний возраст последних составил 31 год.

Мотивацией для тех, кто решил креститься осознанно, чаще всего становилось желание воцерковиться — таких россиян оказалось 20%. При этом реже других себя причисляют к верующим представители молодежи от 18 до 24 лет (23%).

В целом россияне считают, что православному человеку следует креститься – с этим согласны 75% респондентов. Особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей в возрасте 60 лет и старше (82%).

Как пояснял РИА «Новости» председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, крестные, родители и священник должны вести себя исключительно тактично, чтобы у ребенка остались праздничные воспоминания.

«Если речь о гиперактивном, неспокойном, или просто не выспавшемся ребенке, родители могут предвидеть его реакцию в непривычной обстановке. Их задача — подготовить ребенка, предупредить священника. Если время крещения совпадает со временем сна, или кормления ребенка, надо договориться на другой день и время, либо искать другой храм», — заявил Козлов.

По его словам, родители должны участвовать в таинстве. Кроме того, ребенок должен заранее быть знаком с крестными и не бояться их. В случае, если у него начинается истерика, крещение можно приостановить, чтобы дать успокоиться. Однако не в самый момент троекратного погружения в купель.

«Этот момент не нужно «растягивать», потому что чем дольше, тем более ребенок волнуется», — пояснил священник.

Напомним, что 11 августа в соцсетях появилось видео крещения в Мариенбургской церкви в городе Гатчине Ленинградской области. На нем видно, как игумен с силой окунает ребенка в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать.

Позже мать ребенка Анастасия Алексеева рассказала, что священник отчитал ее за незнание молитвы «Отче наш», а также обвинил крестного в плохой подготовке к таинству и отстранил его от крещения. Однако ребенка все равно решили крестить.

«После первого погружения я поняла, что ребенок захлебывается. Стала вырывать его», — рассказывала женщина каналу «360». В результате мальчик получил ссадины и ушибы. По словам Алексеевой, пересмотрев дома видео еще раз, она решила обратиться в полицию и епархию.

После проведенной проверки прокуратура Ленинградской области выявила нарушения в действиях священника из Гатчинской епархии, сообщалось на сайте ведомства. В его адрес вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.