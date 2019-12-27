«Все в крови»: что известно о крушении лайнера в Казахстане

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

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«При взлете пассажирского самолета, выполнявшего рейс Алматы — Нур-Султан, авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщили в администрации Алма-Аты, жертвами катастрофы стали 14 человек, еще 35 пострадали. «По предварительным данным, 24 человека пострадали и доставлены в больницы. На данный момент установлена личность семи погибших. Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ», — заявили в МВД Казахстана.

Позже медики уточнили данные: один из пострадавших скончался в больнице, в связи с чем число жертв ЧП выросло до 15. С места крушения в больницы были доставлены 66 человек, 50 из них госпитализированы.

12 раненных находятся в тяжелом состоянии, сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев.

Медпомощь уже оказана 60 выжившим пассажирам, сообщила администрация аэропорта Алма-Аты. После крушения аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

«Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет», — говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.

По данным пресс-службы аэропорта, самолет, следовавший рейсом 2100 Алма-Ата – Нур-Султан, вылетел по плану в 7.05 по местному времени (04.05 мск). Однако уже через несколько минут после взлета пропал с радара.

Как сообщают очевидцы, тряска в самолете началась еще во время взлета – складывалось ощущение, что лайнер едет по кочкам.

«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. Я нагнулась, и, когда подняла голову, был дым и плюс что-то белое заслонило все, наверно, передняя часть самолета. В тряске начало все падать, крики. Кто-то выломал аварийную дверь, все выбежали», — рассказала Telegram-каналу Mash одна из пострадавших Гульнара Кошенова.

По словам женщины, сразу после крушения пассажиры вызвали скорую помощь, однако она ехала очень долго. «Мы очень долго ждали «скорую», было холодно, темно, ничего не видно.

Очень много пострадавших. Я не знаю, кто умер, этого не видела. Дети были, сломанные руки, ноги. В итоге все разбежались просто в шоке, потому что там сложно находиться, все в крови», — сообщила очевидица ЧП.

Сейчас на месте крушения самолета работает почти тысяча человек, проинформировала пресс-служба МВД Казахстана. Кроме того, задействовано 70 единиц техники и 33 бригады скорой помощи. «Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

В генконсульстве России в Алма-Ате уже сообщили, что, согласно предварительным данным, россиян на борту аварийного лайнера не было. «Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Там уточнили, что установить личности уроженцев РФ очень тяжело, так как многие живут в Казахстане по виду на жительство. Вычленить их из списка пассажиров на этапе спасательных работ невозможно.

«Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса», — сообщили в консульстве.

В российском посольстве отметили, что представители ведомства находятся в контакте с местными властями и экстренными службами.

Самолеты Fokker 100 не будут летать до того момента, пока все обстоятельства крушения не будут установлены, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Как сообщается на сайте авиакомпании Bek Air в разделе «Наши самолеты», парк авиакомпании состоит только из Fokker-100.

В России самолета такого типа не используются, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к Росавиации.

Соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air уже выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — написал он в Twitter.

К его словам присоединился и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в его сообщении на официальном сайте.