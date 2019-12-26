Снег из будущего: какая погода ждет москвичей в Новый год

Ближайшая неделя начнется как предновогодняя, а закончится — уже как новогодняя. И мистическим образом погода будет подстраиваться под календарь: 2019 год проводит москвичей неуместным в декабре теплом, лужами и серым небом, но первые же дни 2020-го, как обещает центр погоды «Фобос» вернут им комфортную зиму — с легким морозцем, небольшим снежком и даже солнцем.

Реклама

27 декабря ждите мокрого снега: температура будет балансировать на грани плюса и минуса — -1…+1°С. Если у вас на работе отложили корпоративную вечеринку на последнюю пятницу года, будьте осторожней: ночью на дорогах образуется гололедица, так что вы ступите на скользкий путь.

Тем, кому удалось пораньше уйти с корпоратива и пропустить танцевальный баттл между бухгалтерией и отделом кадров, жизненно важно не закончить день, тоскуя об упущенных возможностях. Включайте «Песню'96» и танцуйте так, будто наступает не Новый год, а конец света. Главное — подавите в себе желание кричать «Сне-гу-ро-чка!», иначе вместо русой девушки в коротком полушубке вам примет в свои объятия наряд полиции.

В субботу, 28 декабря, вам покажется, будто вот-вот пойдет снег — задует северный ветер, температура составит -2…0°С, по области +1…-4°С. Ветер северный 2-7 м/с. Никто не удивится, если вам не захочется выходить на улицу и бежать в магазины в поисках так и не купленных из-за корпоратива подарков, но сделать это, видимо, все же придется.

Даже не пытайтесь заказать подарки с доставкой. В эти предпраздничные дни курьерские службы вытеснены в параллельную реальность, где время течет иначе, а пространство искривлено.

А если у вас закончились идеи, и вы решительно не знаете, что положить под елку ближнему, подарите деньги, сложив купюру в форме сердечка.

Тем, кому некому покупать подарки, должно быть грустно. Но если вы заблудились в календаре и все никак не можете обрести ощущение близкого праздника, зайдите в любое учреждение — в банк открыть счет или в поликлинику за справкой, — чтобы услышать родное и сладкое «Давайте уже после праздников!»

Воскресенье, 29 декабря, на фоне всех остальных дней этого декабря покажется откровенно морозным, хотя температура опустится всего лишь до -3…-5°С. Днем снега по-прежнему не будет, а вот ночью все же пройдет небольшой снегопад. Не радуйтесь слишком рано — этот снег скоро растает, его не станет, как продуктов для празднования Нового года, которые вы все еще не купили. Правда, вы наверняка уже составили меню и знаете, что вам нужно.

Укутавшись от северного ветра в старую дубленку и покрыв голову шерстяным платком, чтобы олицетворять уходящий год со всеми его заботами, отправляйтесь на ближайший рынок. Возьмите ершей и судака для заливного или свиных ног. Чтобы окончательно расправиться с уходящим 2019-м, наберитесь смелости и купите свиную голову. Если не уверены в своих кулинарных способностях, то непременно обсудите рецепты с другими покупателями. Благо возможностей завести легкую беседу будет множество, пока вы наблюдаете, как взвешивают гуся или ловят сачком осетра из аквариума.

Не забудьте прихватить разносолов: маринованный чеснок сулит успехи в личной жизни, черемша позаботится о вашем здоровье, а соленые огурцы спасут вас после застолья на следующий день.

В понедельник, 30 декабря, снова потеплеет — 0…+2°С. С затянутого облаками серого неба будет идти дождь, перемежающийся мокрым снегом. Но вам не будет до этого, потому что в голове уже начался отсчет времени до Нового года, а в душе поселилась паника от того, что вы ничего не успеете сделать.

Приступайте к приготовлению блюд для новогоднего стола, вернувшись с работы как можно раньше. Отварите овощи для оливье и селедки под шубой. Вовремя вспомните, что заливной рыбе нужно будет застыть до завтра и рискните приготовить ее по старинному рецепту, приведенному в книге «Практические основы кулинарного искусства» Пелагеи Александровой-Игнатьевой.

«Отварив и остудив небольшую цельную рыбу (весом 400 или 600 г), снять с нее кожу, положить ее на бок в продолговатую фору соответствующей величины (на дне формы предварительно должен быть застужен ланспик), сверху залить ланспиком в таком количестве, чтобы рыба была покрыта им со всех сторон», — рекомендует нам автор кулинарных книг начала XX века.

Дальнейшие рекомендации нужно будет выполнить уже на следующий день — вынуть рыбу из формы на блюдо, «огарнировать кругом» маринадами, раковыми шейками, каперсами, оливками и нарезанными кубиком отваренными морковью, картофелем и репой и подать в урочное время с соусом провансаль.

Если у вас остался вопрос, что такое ланспик, ответ прост: это крепкий прозрачный рыбный бульон с разведенным в нем желатином. Для него вам и понадобятся ерши, которых, есть шанс, вы купили на рынке накануне.

Если во вторник, 31 декабря, вам придется выйти на работу, считайте себя счастливчиком. Пока остальные будут под мокрым снегом прыгать от гастронома к универсаму или зябнуть при -1…+1°С в очереди за елкой, вы сможете, изображая бурную деятельность, приступить к празднованию. Не раскладывайте закуску на важные документы и увлекайтесь длинными тостами, чтобы не раздражать вахтера — главного блюстителя Трудового кодекса и гаранта праздничного настроения.

Вечером, посчитав куранты и съев все сожженные желания, не спешите выходить из дома. Пусть праздничные улицы и окажутся похожими на зимние — при температуре -4…-6°С даже пройдет небольшой снег, — предоставьте другим обеспечивать канонаду. Найдите изысканные сочетания в русском застолье и новогодней телепрограмме: заедайте «Голубой огонек» бутербродами с икрой, а бессмертные хиты ABBA — селедкой под шубой, которая подойдет в этом случае еще и потому, что в 1974 году шведский производитель рыбных консервов Abba Seafood милостиво разрешил музыкантам использовать свое название.

Если вы дожили до десерта, переключайтесь на «Магазин на диване» или детский канал. Вспомните, что все мы гости в этом мире, и спокойно отправляйтесь спать под стихающие взрывы фейерверков и хлопушек.

В среду, 1 января, вы, вероятно, не заметите, что на улице наступила зима — северный ветер, снег, температура -4…-1°С. Боритесь с похмельем и горьким чувством ошибок прошлого. Включите шлягеры фестиваля Сан-Ремо. Не отправляясь на поиски утраченного времени, предайтесь ностальгии: вспомните, курортный роман или летнюю поездку на юг с любимым человеком, закат на пирсе и поцелуи украдкой в зарослях бамбука.

Если теплые воспоминания не помогают, обратитесь к опыту прошлого «Газеты.Ru» — прочтите статью об эффективных средствах от похмелья, опубликованную 1 января 2018 года и выберите способ, подходящий лично вам. Вы победите. Завтра точно станет лучше.

В четверг, 2 января, небо прояснится — то же можно будет сказать и о вашем самочувствии, если накануне вы не стали лечить подобное подобным. Решившись выйти на улицу, чтобы хотя бы вынести мусор, вы заметите, что мороз крепчает — до -3…-8°С, — а ветер хоть и слабый, но северный.

Возвращайтесь домой: вы еще имеете право не совершать подвигов. Доедайте то, что осталось от новогоднего стола. Избегайте потекшего оливье и выдохшегося шампанского — прикончите баранью ногу, обглодайте остов от утки с яблоками, посмотрите «Служебный роман» или «Ищите женщину» и ложитесь пораньше спать.

В пятницу, 3 января, облака практически полностью расступятся — в окно будет светить солнце, и на улице снова будет -3…-8°С. Вместе с солнцем в вашу жизнь придет осознание неотвратимо наступившего будущего. Подарки вручены, елка начала осыпаться, запас кушаний иссяк, от переедания и выпивки дают о себе знать внутренние органы.

Примите настоящее и найдите в себе стремление двигаться вперед. Совершите маленький шаг к здоровой жизни, но не переусердствуйте: вместо лыжной прогулки в лес просто выбейте ковер, вместо строгой диеты сварите гречки на завтрак и пообедайте кефиром и не обещайте себе поступать так в течение всех каникул. Позвоните друзьям — узнайте, как они себя чувствуют. Вспомните, кого еще не поздравили с Новым годом, но от поездки в гости откажитесь: печень и желудок требуют отдыха.