Раскол православия: РПЦ прекратила общение с Александрией

Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой «Православной церкви Украины» и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.

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Об этом стало известно в четверг, 26 декабря, на заседании Священного синода РПЦ, проходившего в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во вступительном слове предстоятель РПЦ отметил «очень непростую ситуацию, сложившуюся в семье православных церквей».

«Украинский раскол спровоцировал серьезное разделение среди поместных церквей, и от решения этой проблемы зависит будущее вселенского православия», — пояснил Кирилл.

Как указывал в ноябре председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале, известие о том, что Каир признал ПЦУ, было воспринято в Москве с тяжелым сердцем.

«Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко («митрополита Епифания») и внести его имя в диптихи Александрийской церкви.

Это делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Московским и всея Руси», — уточнил представитель РПЦ.

Каноническая Украинская православная церковь также выразила сожаление в связи с решением египетской церкви признать новую церковь Украины.

«Чтобы священнослужитель добровольно поддержал раскол, нужен единственный фактор — чтобы этот человек был неверующий. Раз уж это произошло сегодня в Каире, очевидно, что на Феодора II было оказано сильнейшее давление извне.

Почти год он не признавал так называемую ПЦУ, и только теперь озвучил такое, мягко говоря, странное решение, не обосновав его никакими церковными канонами», — говорится в комментарии УПЦ.

Чуть ранее стало известно, что патриарх Кирилл также прекратил упоминание имени главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. Это произошло в ходе литургии в храме Христа Спасителя 3 ноября.

Интересно, что признание ПЦУ Афинами было сделано после визита в Грецию главы Госдепартамента Соединенных Штатов Майкл Помпео. В свете происходящего министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, поддерживая ПЦУ, в том числе создавая условия для обсуждения ситуации вокруг нее, США продвигают раскол во всем православном мире.

«Как я понимаю, с этой же целью американские дипломаты ездили на святую гору Афон», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Дипломат также напомнил: Епифаний ранее публично заявлял, что его структуру было бы невозможным создать без поддержки Вашингтона.

«И сейчас становится очевидным, что США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В декабре прошлого года в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в нем приняли участие две непризнанные религиозные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

Желанный тогдашним президентом Украины Петром Порошенко томос об автокефалии ПЦУ был подписан 5 января 2019 года патриархом Вафоломеем. Официальная передача указа предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию состоялась 6 января.

В результате этого мероприятия была создана «Православная церковь Украины». Ее патриархом стал Епифаний (Думенко), который в 2008 году был рукоположен псевдопредстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко), за раскольничество лишенным сана и отлученным от церкви по решению РПЦ еще в 90-х годах.

«Сейчас, после того как РПЦ осудила односторонние антиканонические действия Константинополя на Украине, все усилия Константинопольского патриархата направлены на то, чтобы добиться нашей изоляции от мирового православия, лишить нас поддержки поместных церквей», — пояснял в этой связи председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он напомнил, что ПЦУ была создана искусственно, путем слияния и легализации двух раскольнических сообществ, большинство лжеиерархов которых не имеют даже формально канонических хиротоний.