«От нас все скрывают»: адвокат рассказал о задержании Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.»: ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

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По данным ведомства, в распоряжении следствия появились материалы, согласно которым в доме Полухиной могут находиться предметы, документы и электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность организации РОО «Е.Н.О.Т.».

В Следкоме добавили, что в настоящее время идет опрос журналистки – после этого ее отпустят.

О том, что Полухину могли задержать в рамках уголовного дела «Е.Н.О.Т. корп» ранее сообщал «Газете.Ru» адвокат журналистки Петр Заикин.

«Тут главный вопрос в том, было ли вообще основание задерживать ее, так как относительно ее правового статуса никакой информации достоверной нет. Она вообще может быть свидетелем, тогда действия по ограничению свободы нужно оценить еще и с точки зрения уголовного кодекса РФ», — заявлял юрист.

Заикин подчеркнул, что Полухина не является фигурантом дела, о котором он говорит. Тем не менее в процессе написания своих материалов она общалась с теми, на кого было заведено дело.

«Часть информации по этому делу нам известна, как минимум по одному из эпизодов расследования противоправной деятельности. Там совершенно другие фигуранты, которых она знает в связи со своей журналистской деятельностью. Но это не позволяет говорить о том, то она могла быть каким-либо образом причастной к этой деятельности, упаси боже», — уточнил адвокат.

Как ранее отмечал Заикин, Полухину увезли из квартиры в неизвестном направлении буквально за 15 минут до его приезда. После этого она перестала выходить на связь. «Сейчас мы предпринимаем все возможные действия, чтобы просто узнать, где она физически находится, и где тот следователь, который ее забрал. Хочется торжественно подъехать и вручить ему ордер. Видимо следователь не заинтересован в том, чтобы адвокат появился, поэтому от нас все скрывают», — сообщил Заикин «Газете.Ru».

Он также подчеркнул, что девушку могли сразу же увезти в Краснодар, однако сейчас ее пытаются найти в Москве. Тем временем газета «Коммерсант» сообщает, что журналистку отвезли в ГУ МВД по Москве.

Сообщение об обысках и последующем задержании Юлии Полухиной появилось 26 декабря на сайте «Новой газеты», специальным корреспондентом которой она является. По данным СМИ, сотрудники СК Краснодарского края и СОБР провели в квартире женщины четыре часа. В это время там также находились двое детей Полухиной и ее 90-летняя бабушка.

Как предположили в издании, обыски могли быть связаны с материалами, ранее опубликованными в «Новой газете»: они касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также расследований фактов контрабанды.

«В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», — отмечает «Новая».

В редакции также потребовали немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении корреспондента и допустить для участия в них адвоката. «Пока все это похоже на похищение», — отмечается на сайте.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, поводом для допроса журналистки в издании считают ее расследование о так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.»: ее участников краснодарские следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

«Возможно, следствие посчитало, что раз она с ними общалась, то у нее может быть какая-то важная для дела информация. Если нужна информация по ее материалам, то можно запросить ее другими способами, а не обыском в семь утра», — заявила пресс-секретарь.

По данным «Коммерсанта», 19 декабря СКР по Краснодарскому краю признало «Е.Н.О.Т. корп.» преступной организацией. По версии следствия, ее участники, прикрываясь пропагандой патриотизма, совершали преступления различной степени тяжести. В частности, им вменяют давление на жителя Туапсинского района Краснодарского края, поссорившегося с ученым из-за земельного участка, а также кражи и разбои в отношении фигурантов уголовных дел, проживающих в столичном регионе. Все эти преступления, полагает следствие, совершались в составе банды и даже преступного сообщества, которое якобы организовали сотрудники столичного управления ФСБ.

Как удалось узнать Полухиной в своем расследовании, организация была создана восемь лет назад. Ее деятельность была связана с проведением военно-патриотических сборов для молодых людей. Кроме публичной работы, члены «Е.Н.О.Т. корп.» были также оформлены как помощники следователя ММСУТ (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета) и технические специалисты ФСБ РФ. В этом качестве они участвовали в проведении обысков, борьбе с ОПГ, контртеррористических операциях и рейдах, проводили исследования компьютерной техники.

Однако, начиная с 2017 года, последовал ряд громких уголовных дел в отношении деятельности некоторых «енотов» — после этого организация утратила всех своих высокопоставленных покровителей.

«Конечно, покровителей, да еще и «влиятельных», у «енотов» давно нет. Но вот информацией о том, как работают российские спецслужбы, <…> бывшие члены «Е.Н.О.Т. корп.» обладают. И этим они опасны для бывших покровителей. Дело обещает стать громким», — писала Полухина.