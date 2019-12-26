«Весь в крови»: под Воронежем пытались взорвать главу района

По факту покушения на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следственный комитет. На место происшествия выехал глава регионального ведомства Кирилл Левит.

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По данным местных СМИ, покушение произошло в 9.00 26 декабря. В этот момент 43-летний чиновник садился в служебный автомобиль, припаркованный около его дома, сообщает телеканал «Вести Воронеж». Когда он начал прогревать машину, она взорвалась. Другие издания утверждают, что взрыв произошел, когда мужчина открыл дверь машины.

Предположительно, в нижней части автомобиля в районе порога было установлено самодельное взрывное устройство, сообщает «Пятый канал».

Позже стало известно, что чиновника спасли проходившие мимо девушки. «Я выходила из подъезда и увидела, как произошел взрыв. Подумала, что газ, рядом была открыта машина и лежал человек — весь в крови. Я поняла, что это не газ. Рядом проходила девушка, она увезла его в больницу. А я уже вызвала оперативные службы», — рассказала очевидица происшествия Telegram-каналу Mash.

Кроме того, по данным СМИ, свидетелем взрыва стал отец Фролова.

Источники «Вести Воронеж» и РИА «Воронеж» уверяют, что жизни чиновника ничего не угрожает. При этом, по данным Telegram-канала Life Shot, Фролова госпитализировали в тяжелом состоянии и уже провели операцию, в ходе которой извлекли несколько осколков. Глава района будет находиться в реанимации еще час, после чего его перевезут в областную больницу.

«Вся необходимая помощь оказывается. По информации врачей, состояние стабильное», — сообщил вице-губернатор региона Виталий Шабалатов изданию «Подъем».

На месте происшествия на данный момент работают сотрудники правоохранительных органов — автомобиль осматривают саперы. По предварительным данным, под ним может быть установлено еще одно СВУ, пишет портал Life.ru. Как пояснил изданию источник в полиции, в последнее время конфликтов у Фролова не было.

Отметим, что пост главы Рамонского района чиновник занял в феврале 2018 года. В том же году Фролов окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ с присвоением квалификации: «менеджер государственного и муниципального управления». До этого он более 12 лет занимал должность главы Айдарского сельского поселения в Рамонском районе.

Ранее произошло еще одно покушение на регионального руководителя. Так, 10 декабря Краснобаковский районный суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который совершил нападение на главу Шеманихинского сельсовета Нижегородской области Алексея Дорофеева. Об этом сообщалось на сайте суда.

Согласно версии регионального Следственного комитета, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кабинет чиновника с пистолетом.

Он приставил оружие к голове Дорофеева и сказал ему: «Я тебя сейчас убью», передавал «Коммерсант».

Глава сельсовета успел увернуться от пули, когда предполагаемый злоумышленник нажал на курок — чиновник отобрал оружие у нападавшего. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали обвиняемого, когда он выбегал из здания сельсовета.

По предварительным данным, на политика напал местный бизнесмен Вадим Терехов, который хотел решить с ним «земельный спор», сообщал телеканал РЕН ТВ.

Об еще одном покушении стало известно 26 ноября. Тогда неизвестный бросил коктейль Молотова (бутылка с зажигательной смесью — «Газета.Ru») в окно советницы главы Алапаевского округа Свердловская область Галины Канахиной.

По словам ветерана МВД Сергея Самкова, который приходится чиновнице другом, инцидент произошел около 4.30. Бутылка разбилась об окно, после чего загорелся подоконник дома, передавал сайт kp.ru. «От звука хлопка проснулись владельцы дома, что позволило быстро справиться с возгоранием — потушили снегом. Пострадавших при этом нет, — уточнял начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Как пояснял Самков, это не первый случай, когда злоумышленники пытались совершить покушение на Канахину. «Первый был летом 2017 года, когда она была председателем Думы Алапаевска. Тогда ей в окна кидали булыжники», — заявил сотрудник МВД в отставке.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа во главе с замначальника полиции подполковником Сергеем Шаталовым — правоохранители опросили потерпевших и соседей. В МВД заявили, что данное происшествие попадает под статью 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».