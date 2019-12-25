Во дворе школы: брянец застрелил жену на глазах у дочери

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 42-летней жительницы города Клинцы Брянской области и ее 53-летнего супруга.

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По версии регионального Следственного комитета, трагедия произошла вечером 24 декабря 2019 года. Как сообщают очевидцы, в тот день вечером женщина пришла к школе №3, чтобы забрать свою дочь, которая посещала подготовительные курсы к первому классу, передает местный портал «Брянск Today». Туда же по неизвестным причинам пришел муж горожанки, после чего между супругами начался спор. В итоге мужчина выстрелил в потерпевшую — от полученных ранений она скончалась на месте.

Следом предполагаемый злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

При этом местные СМИ утверждают, что в момент расправы рядом с парой находилась их дочь — по предварительным данным, она также пострадала, сообщают «Брянские новости».

На данный момент правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают мотивы убийства местной жительницы. Уголовное дело ведется по части 2 статьи 105 «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное ношение оружия».

По предварительным данным, всего у пары было трое детей — судьба несовершеннолетних на данный момент неизвестна, пишет местный портал «Брянск Today». Знакомые семьи утверждают, что предполагаемый злоумышленник — уроженец Армении. Он долгое время работал на рынке города Клинцы.

Это не первый случай расправы на глазах у детей. Так, 1 ноября в СИЗО города Серпухова Московской области совершил самоубийство 38-летний Артем Шустов, который жестоко расправился со своей 27-летней возлюбленной Натальей Басовой прямо на детской площадке, сообщала газета «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство девушки произошло 25 июля. Как рассказал мужчина, обвиняемый по данному делу, в тот день он назначил Басовой встречу около ее дома в подмосковном городе Раменском.

Побеседовать с предполагаемым злоумышленником девушка вышла не одна, а со своей пятилетней дочерью. Пока ребенок играл на площадке, жительница Подмосковья присела с возлюбленным на скамейку. Между ними завязался разговор на повышенных тонах. В итоге Шустов нанес Басовой 20 ножевых ударов, несовместимых с жизнью, писал региональный СК.

Расправу видела не только дочь погибшей, но и другие дети на площадке, а также их родители. После этого мужчина скрылся с места преступления, однако полиция объявила план «Перехват» и через несколько часов задержала предполагаемого злоумышленника. На допросе мужчина заявил, что не имел намерений убивать возлюбленную — пара якобы просто выясняла отношения из-за того, что Шустов подозревал девушку в измене.

«Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой. Из ревности убил человека, свою девушку. Изменяла. Убил ножом»,

— заявил задержанный.

Между тем дочь погибшей, которая стала свидетельницей расправы, экстренно госпитализировали. В больнице она находилась под присмотром сестры Басовой, сообщили в Следкоме РИА «Новости».

В ходе расследования правоохранители выяснили, что Шустов уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. Кроме того, следователи стали подозревать его в причастности к другому убийству, которая так и не была доказана до суицида мужчины.

«Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым», — сообщили в региональном СК.

26 июля в сети появилась переписка предполагаемого злоумышленника с девушкой — в ней конфликт пары доходил до того, что Басова угрожала подать на возлюбленного заявление в полицию. «Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю — заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты», — написала девушка, передавал РЕН ТВ.

Соседка погибшей также уверила, что предполагаемый злоумышленник имел взрывной характер. «Встречались они где-то около месяца. Артем говорил, что у него свой бизнес, связанный со строительством. Он всегда хорошо одевался, носил солидный костюм, ездил на нормальной машине. На первый взгляд был спокойным человеком. Однако это была лишь видимость. Лет пять назад он пытался за мной ухаживать, а когда я отказала, повел себя агрессивно, караулил возле дома», — сообщила женщина РИА «Новости».

Известно, что девушка приехала в Раменское из Тамбова — в Подмосковье она работала в регистратуре больницы, а также подрабатывала в детском саду.