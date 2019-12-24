Роды на дому: как страх россиянок губит младенцев

Смерть за 80 тыс. рублей

Следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту гибели младенца сразу после домашних родов, сообщили в пресс-службе управления СКР по городу. По данным местных СМИ, ребенок появился на свет около 20.00 23 декабря. Роды принимала 64-летняя акушерка с 36-летним опытом в роддомах и женских консультациях.

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Хотя с 2005 года она находится на пенсии, женщина продолжает заниматься частной практикой как акушер-гинеколог и семейный психолог, говорится в ее группе «ВКонтакте». В 1985 году она создала собственный «семейный клуб», которым руководит и сейчас.

Роды, которые акушерка принимала у 28-летней девушки, прошли «идеально»: в обстановке, которую выбрала сама клиентка — «со свечами и музыкой». Об этом она рассказала местному изданию «Фонтанка».

Младенец родился живым и открыл глаза, однако через несколько минут у него внезапно остановилось сердце. Женщина не смогла сказать, отчего умер ребенок, но подчеркнула, что подобное могло произойти и в роддоме.

Ее пациентка состояла на учете и сдавала все необходимые анализы. После гибели ребенка девушку доставили в больницу. Акушерке за услуги помощи при домашних родах родители умершего младенца заплатили 80 тыс. руб.

Сотрудники следственного главка инициировали доследственную проверку трагедии. В частности, назначили экспертизу, которая установит точную причину смерти младенца. Результаты исследования имеют принципиальное значение, поскольку станет ясно, мог ли ребенок выжить, если бы роды проходили в медучреждении, а не в квартире.

«Модно, но небезопасно»

Еще один малыш скончался при домашних родах в ноябре этого года в ростовской семье. По данным регионального следственного управления, девочка родилась 24 ноября в 16.00 и на вид была абсолютно здоровой. Через несколько минут у ребенка начались проблемы с дыханием. Родители вызвали скорую — прибывшие на место сотрудники провели реанимацию, однако ребенок скончался по пути в областной перинатальный центр. Маму девочки также доставили в эту больницу.

Главврач Максим Уманский на странице медучреждения в соцсетях уточнил, что ребенок стал задыхаться через три часа после появления на свет в ванной комнате под присмотром акушерки, которая работает в одной из городских больниц. Родители и медработница якобы пытались реанимировать девочку с помощью контрастного душа и лишь затем вызвали скорую.

Уманский подчеркнул, что роды могут считаться безопасными, только если они проходят в медучреждении под наблюдением обученных специалистов.

«Акушерка – это средний медицинский персонал, который помогает доктору, но никак не руководит процессом родовспоможения, – добавил глава центра. – Доула – это может быть и модно, но небезопасно».

При этом некоторые пользователи не согласились с Уманским и в комментариях к публикации обратили внимание, что в стенах роддомов дети страдают не реже, чем при домашних родах, однако врачи предпочитают об этом не рассказывать.

Следственное управление СКР по региону также начало проверку по факту гибели ребенка, чтобы с помощью экспертизы установить точную причину смерти.

Устные договоренности

Домашние роды в России находятся вне закона, хотя будущие родители имеют право родить ребенка в том месте, которое они выбрали сами, поэтому за появление на свет малыша в собственной квартире они не понесут никакой ответственности. Проблема состоит в том, что действующие врачи не могут заключать контракты с клиентами и оказывать помощь при родах вне стен медучреждений.

По словам специалистов, большинство медиков не будут рисковать своей лицензией и принимать домашние роды. В этих условиях женщины, которые хотят родить ребенка дома, вынуждены довольствоваться устными договоренностями с акушеркой или врачом.

Некоторые мамы также обращаются за помощью к доуле, которая сопровождает их во время беременности и самих родов. Доула не является медработником, хотя и может иметь медобразование. Она оказывает будущей маме психологическую и информационную поддержку, во время родов и после них может сделать массаж, чтобы ослабить боли, или провести дыхательные упражнения.

Процедура домашних родов легализована в некоторых странах, например, в США – врачи проходят специальную подготовку и получают соответсвующие сертификаты.

Рядом с домом, где рожает женщина, дежурят две бригады реанимации, которые могут оказать помощь в случае осложнений.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя ситуацию, отметил, что никто не может запретить россиянкам рожать дома, однако в этом случае всю ответственность за этот процесс и здоровье ребенка они берут на себя.

«Лично я против домашних родов и как депутат, и как врач. Легализовать их в нашей стране по примеру США не стоит ни в коем случае, так как количество родовых патологий, беременностей с разными осложнениями, которые требуют экстренных оперативных вмешательств, с каждым годом только растет. Рисковать здоровьем ребенка, да еще и на государственном уровне не стоит», – сказал Куринный «Газете.Ru».

По словам депутата, в случае, если в родах участвует приглашенный медработник, который к тому же берет за это деньги, вся ответственность за последствия — такие, как осложнения, повреждения и даже смерть матери или ребенка — ложится на него.

«Для тех врачей, которые на это соглашаются, уже предусмотрено наказание за «оказание медицинской помощи ненадлежащего качества в ненадлежащих условиях», – пояснил Куринный.

Тем не менее проводить массовые проверки акушеров-нарушителей не имеет смысла, уверен депутат: «Пока что случаи родов на дому единичные. Сомневаюсь, что они получат массовое распространение и в будущем. Никакими ковровыми проверками этого не выявить. Получится просто PR-мероприятие вместо какого-то реального результата».

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Николай Матвиевский, как и большинство его коллег, выступает против домашних родов. По его словам, даже на плановых родах, которые проходят без каких-либо осложнений, должны присутствовать как минимум два специалиста: акушерка, которая принимает роды, и врач-педиатр, которому передают новорожденного для первичного осмотра.

«Если появляются даже минимальные осложнения – например, ребенок рождается ножками вперед – то роды должен принимать врач акушер-гинеколог, а не акушерка.

Кроме того, зачастую необходима помощь врача-анестезиолога, который окажет медикаментозную помощь при высоком давлении роженицы и проведет обезболивание при каких-либо манипуляциях, например, при осмотре послеродовой матки или необходимости оперативных вмешательств», – отметил Матвиевский в беседе с «Газетой.Ru».

Если при родах страдает ребенок или роженица, то в первую очередь правоохранители допросят именно медработника, который оказывал помощь. Однако, отмечает врач, зачастую такие работники просто сбегают с места преступления и их невозможно найти, ведь никакого договора с ними родители не заключают.

Почему россиянки сторонятся роддомов

Тем не менее необходимость брать всю ответственность на себя не останавливает россиянок, которые не доверяют современной системе здравоохранения и условиям в роддомах. Среди них и жительница Перми Кристина.

«Я считаю роды дома безопаснее роддомовских с биохимической точки зрения: родная бактериальная флора против агрессивной больничной. Уже давно известно, что в медучреждениях обитают мутировавшие от постоянной борьбы с ними микроорганизмы», – сказала собеседница «Газеты.Ru».

Кристина считает, что врачи в роддомах редко заботятся о комфорте и безопасности рожениц и работают «как быстрее и как принято по протоколу».

Например, девушку пугают такие вмешательства, как применение химического стимулятора начала родов, эпидуральная анестезия, выдавливание плода и плаценты. По ее словам эти процедуры зачастую медики применяют без согласия будущей мамы.

Кристина уже выбрала себе доулу, которая имеет высшее медицинское образование и при необходимости сможет оказать необходимую помощь. При этом никакого официального договора с женщиной, которая будет помогать ее ребенку появиться на свет, девушка не заключала: «К сожалению домашние роды в нашей стране нелегальны, и такая помощь «не приветствуется», поэтому все договоренности неофициальные, под нашу родительскую ответственность, без бумаг».